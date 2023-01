Ángel de Brito filtró el secreto menos pensado de Guillermina Valdés: "Arcaico"

Ángel de Brito apuntó contra Guillermina Valdés por sus quejas contra LAM y también disparó filoso contra una exangelita.

Ángel de Brito apuntó durísimo contra Guillermina Valdés y contra Intrusos luego de una nota que el programa que conduce Flor de la V le hizo a la modelo, quien dos semanas antes había hablado con LAM. "Arcaico es seguir viviendo de tus ex", destrozó el presentador de América TV a la expareja de Marcelo Tinelli.

Guillermina Valdés sorprendió hace algunos meses cuando se sumó a ¿Quién es la máscara?, el reality de Telefe que compitió mano a mano con Canta Conmigo Ahora, el ciclo de Marcelo Tinelli, su expareja. Inmediatamente comenzaron las críticas contra la modelo por "traicionar" a quien fuera su pareja durante 9 años y con quien tuvo a Lorenzo, su hijo más pequeño.

Ángel de Brito y Yanina Latorre fueron dos de los que más apuntaron contra Valdés, que hace dos semanas habló con LAM y no manifestó ningún tipo de molestia con el ciclo o sus integrantes. Pero en una nueva charla de la modelo con un programa de América TV -Intrusos en este caso-, Guillermina disparó contra De Brito y sus angelitas con duros comentarios, fogoneados en parte también por Karina Iavícoli, que se sumó a Intrusos luego de varios años en LAM.

"Arcaico es seguir viviendo de tus ex, en principio", comenzó durísimo Ángel de Brito tras ver el tape con las declaraciones de Valdés en las que aseguró que no respondió las críticas porque no quería entrar en un "lugar arcaico". Filoso, el conductor sumó: "Lo otro, decime las cosas en la cara, estuvo acá hace 15 días. Que no se enojó es mentira, porque cuando acá empezamos a joder con pez globo, me mandó un montón de audios diciéndome unas cuantas cosas, nada agresivo, ni nada, porque trabajamos juntos y nos llevamos bien".

Además, De Brito también apuntó contra su exangelita Karina Iavícoli, quien había dado a entender que en LAM se cuidaba a Marcelo Tinelli. "Y Iavícoli, una desagradecida que vivió tres años de este programa y sabe cómo soy. No es cuidar a Tinelli. Marixa Balli estuvo acá contando su romance con Tinelli miles de veces, cuando es algo que a Marcelo por ahí no le causa tanta gracia y Iavícoli estaba acá sentada, preguntando. Así que bastante ingrata Karina", destrozó el conductor de LAM a la periodista que fue parte del ciclo hasta hace solo unas semanas.

Guillermina Valdés reveló sus romances tras la separación de Tinelli: "Soy cariñosa"

Reconocida como una de las solteras más codiciadas de la farándula local, Guillermina charló con LAM tanto sobre su proyecto laboral como de su vida sentimental. En ese sentido, la actriz reconoció que fueron varios los pequeños encuentros que tuvo con diversos hombres tras separarse de Marcelo Tinelli.

"Andarás barriendo con todos los pendejos surfers de Mar del Plata", sorprendió Ángel de Brito a la actriz repentinamente, al tiempo que le remarcó que tanto él como ella son jóvenes e insistió en su consulta de si estaba "arrasando" o si estaba "tranqui" por el momento. Mientras Guillermina negaba estar en pareja, Andrea Taboada se sumó con una inesperada información: "A mí me contaron de uno que está en Mar del Plata y se llama Marcelo también, es empresario".

"No chicos, ustedes saben si a mí me gusta alguien o estoy con alguien me pongo la camiseta y salgo, soy así en el amor", desmintió Valdés a la periodista de LAM. Entonces De Brito reconoció que cuando Guillermina se enamora de alguien, va "para adelante de una". El conductor buscó ir un poco más allá y quiso saber si se había retirado de la vida amorosa tras separarse de Tinelli.

"¿No estuviste con nadie estos ocho meses? ¿nadie? ¿ni un besito, ni una salidita? Mirá como bajás la mirada", apuró De Brito a Guillermina. Picante, la protagonista de "Los 39 escalones" reconoció: "No bueno, un besito sí, cómo no me voy a dar un besito con alguien si soy cariñosa. Me piropean mucho los jóvenes".