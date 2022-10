Ángel de Brito destrozó a Santiago del Moro: "Envejeció mal"

Ángel de Brito atendió a Santiago del Moro tras una nota que el conductor de Gran Hermano le brindó a LAM.

Ángel de Brito salió con los tapones de punta para hablar de Santiago del Moro, que se prepara con todo para volver a la televisión de la mano de la nueva edición de Gran Hermano, que se estrenará dentro de muy poco. "Envejeció mal", disparó muy duro el conductor de LAM contra su colega tras ver un móvil del presentador del reality con el ciclo que De Brito conduce por América TV.

Cada vez falta menos para que Gran Hermano vuelva a la televisión argentina y el regreso del reality que marcó un antes y un después en la pantalla chica local genera mucha expectativa. El programa se emitirá por Telefe y contará con la conducción de Santiago del Moro, una de las máximas figuras del canal. En la previa, el presentador charló con LAM y aseguró que intentarán que Gran Hermano esté "aggiornado a los tiempos que corren".

Tras ver el móvil con Del Moro, Ángel de Brito sorprendió a todos al disparar con munición gruesa contra su colega. "Casi que me duermo parado. ¿Qué le pasó a Santiago del Moro? Aburrido. Aburridísimo todo lo que dijo", lanzó filoso el presentador de LAM, ante la mirada atónita de sus angelitas. Pero eso no fue todo, porque Ángel de Brito continuó muy duro en sus palabras contra Del Moro.

"¿Ese es el que conducía Infama acá? Que picanteaba todos los temas, todo era fuego… ¿qué le pasó? Envejeció mal para mí. No es el del Moro que yo conocí", agregó el periodista de espectáculos. Para concluir, Ángel de Brito adelantó que si Del Moro conducirá así el reality, no lo mirará: "No piensa todo eso que dijo. ¿Está grande o agrandado? Si Gran Hermano va a ser así, mejor me voy a dormir. Él es fundamental para eso. Yo me dormí con la nota".

La nueva regla que cambiará por completo Gran Hermano 2022

Según trascendió, todas las semanas habrá una prueba individual en la que los participantes se enfrentarán "todos contra todos". Quien gane será el líder durante los próximos siete días, y posiblemente adquiera obligaciones y beneficios a la hora de nominar compañeros. Esto le da un giro trascendental a Gran Hermano, por lo que cada persona deberá armar estrategias semana a semana dependiendo de quién esté al mando.

La información sorprendió a los seguidores del programa, cuya primera emisión se llevó adelante hace 21 años (también) por la pantalla de Telefe. De acuerdo a lo expresado por Crónica, el surgimiento de este líder le dará una dinámica totalmente diferente al desarrollo de la convivencia dentro de la "casa más famosa del mundo".