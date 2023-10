Ángel de Brito confirmó la separación de una famosa pareja: "No tienen"

El conductor de LAM contó los motivos por los que separó una de las parejas más querida del mundo del espectaculos. La impactante revelación de Ángel de Brito.

Ángel de Brito reveló que una de las parejas más queridas del espectáculos se separó. Los rumores estaban instalados hace días y el conductor de LAM reveló los motivos que los llevaron a tomar la drástica decisión.

Si bien ambos desmintieron los rumores, incluso él dio notas al respecto, el periodista de América TV tuvo la primicia de la separación. “No tienen por qué contarlo, pero no entiendo por qué tantas vueltas con un tema tan sencillo entre gente grande”, sostuvo de Brito.

“Yo les voy a confirmar porque Nito (Artaza) lo desmintió en todas partes, pero él y Cecilia Milone están separados”, lanzó el conductor luego de pasar una nota con el actor y productor teatral.

“A mí me cuenta que Nito se siente, no sé si usar esta palabra, agobiado en la relación -obviamente, está con lo político, el teatro y mil cosas- y Cecilia se siente, no quiero decir ‘abandonada’, pero como desplazada por todas las ocupaciones de Nito”, indicó Ángel en la emisión de LAM del último viernes.

Las versiones de crisis en el matrimonio comenzaron días atrás, cuando trascendió que Milone estaba furiosa por una discusión que tuvo con su marido. "Se hizo una sobredimensión de una discusión. Las discusiones con Cecilia son fuertes. Fue un error mío porque ella es un amor, Cecilia es todo lo que está bien", sostuvo Nito, entrevistado por Intrusos.

"Por ejemplo, yo puedo mirar una chica, y decir, 'mirá, qué linda chica' y Cecilia no dice nada, yo me olvido un aniversario, y duermo afuera. Yo cometí un error. En Drácula ella está encabezando hace 32 años. Fue el debut y no la invité a cenar, y después en el final del Luna Park, justo trabajaba con Cheruti y tampoco estuve", indicó Artaza y le restó importancia a los rumores: "Mi asistente es peor que yo. Es que son una suma de descuidos. Así somos los hombres. Un día llegué corriendo y no le había encargado las flores. Entré al camarín de un chico, que su novio le había mandado flores, y le dije '¿cuánto te salió?'. Y se las compré".

Nito Artaza reveló por qué no tuvo hijos con Cecilia Milone

Nito Artaza y Cecilia Milone se casaron en 2017, luego de varios años en pareja, aunque con muchas separaciones en el medio. Sin embargo, desde ese entonces, cuando celebraron su amor con una gran fiesta en Bella Vista (Corrientes), ciudad natal del humorista, se mostraron inseparables.

De hecho, una de las preguntas que más le hacían a la pareja era por qué nunca tuvieron hijos. Fue Nito quien hizo un mea culpa y durante una entrevista contó por qué no sucedió.

“Sinceramente, lo hablé mucho con ella. Yo decía ‘bueno, dale, vamos, quiero ahora’... Y ella me dijo que seamos responsables con esto, dice con toda razón que estamos más para el jubileo que otra cosa", sostuvo Artaza en Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, y reconoció: "Yo me siento responsable de esa demora”.

A la vez, remarcó que el amor que sienten el uno por el otro es inmenso, pero que cree que un hijo hubiera coronado el romance. “Me hubiera gustado que este gran amor tuviera algo más, intermitentemente estuvimos mucho tiempo juntos. Ella ha hecho mucho para que mis chicos estén muy unidos también”, contó en referencia a que la actriz y cantante se lleva bárbaro con sus hijos.