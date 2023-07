Ángel de Brito confirmó la llegada de nuevas angelitas a LAM: "Este"

El conductor de América TV hizo impactantes anuncios en su cuenta de Instagram. El ciclo viene de sufrir las salidas de Andrea Taboada y Estefi Berardi.

Ángel de Brito hizo fuertes anuncios sobre el futuro de LAM. El programa de las noches de América TV quedó envuelto en varias polémicas tras las abruptas salidas de Andrea Taboada y Estefi Berardi.

El escándalo se desató por un posteo de Taboada, en el que contó que ella nunca tuvo intención de abandonar el ciclo: "Muchas gracias a todos por sus comentarios. Estoy muy triste. No fue mí decisión. Gracias a todos mis compañeros!!!". De inmediato, el conductor confirmó la renovación de su panel. "Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas", explicó el periodista.

Pasaron las semanas, Andrea comenzó un nuevo trabajo en el Diario de Mariana y los cambios en LAM ya fueron confirmados. De Brito jugó con sus seguidores de Instagram al ya clásico #ÁngelResponde y adelantó quienes serán las nuevas "angelitas".

El jurado del Bailando 2023 eligió responder dos consultas sobre dos mujeres en particular e hizo una impactante revelación: Marina Calabró y Coti Romero se sumarán a su programa en los próximos días.

La panelista del ciclo de radio de Jorge Lanata integrará al plantel de "angelitas" el próximo viernes 21 de julio. Mientras que la exparticipante de Gran Hermano hará lo propio el jueves 20. Por otra parte, Ángel contó cuál fue la peor panelista que pasó los los sillones de LAM. Aunque, en este caso, respondió con un enigmático: "Una que se hacía la buena en cámara y era tremenda falsa".

Estefi Berardi contó lo que nadie esperaba de Ángel de Brito

Estefi Berardi abandonó LAM para sumarse a Pasaplato Famosos y a Poco Correctos, el magazine que conducirán el Pollo Álvarez y el Chino Leunis a partir de las próximas semanas en El Trece. Pero su despedida del programa de América TV no fue la mejor: en su último día salió del estudio en pleno vivo porque Ángel de Brito comenzó a hablar de la denuncia de la panelista a Sofía Aldrey y a Yanina Latorre tras la filtración de sus supuestos chats con Fede Bal.

Al día siguiente, Berardi explicó que una de las razones por las que tomó esa decisión fue su mala relación con Yanina. En diálogo con Carmen Barbieri, sostuvo: "No sé si la palabra es enojo. Me hizo sentir mal y me afectó. Es más dolor que enojo, me parece".

Luego, Estefi detalló cuando sintió el punto de quiebre en su relación: "Cuando yo empecé a ver que del otro lado no era show y que ya agredía y era violenta y me agredía como persona diciendo cosas que son falsas porque me difamaba. Cuando empecé a ver no era show y que eso ya me estaba haciendo sentir mal y que me iba mal a mi casa, ahí me di cuenta que no quería estar más en el lugar", aseguró.

Y en las últimas horas sorprendió a todos con la una de las historias que subió a su cuenta de Instagram. "¿Por qué Ángel cada tanto te boludea en LAM?", le consultó uno de sus seguidores y ella contestó sin dar demasiados detalles: "Me extraña".