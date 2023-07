Una exfigura de América TV reveló el calvario que padeció: "Mal a mi alma"

Una expanelista de América TV confesó la razón por la que decidió renunciar del canal: los detalles del mal momento que vivió.

Una exfigura de América TV pegó el portazo en el canal e hizo un duro descargo contra la producción. Se trata de Estefanía Berardi, quien formó parte del panel de LAM hasta hace unos días. Ahora que tomó la decisión y abandonó el programa conducido por Ángel de Brito, reveló los verdaderos motivos de su decisión. Según su relato, tenía una pésima relación con una de sus colegas y no pudo soportar la presión.

Estefi contó, en diálogo con el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez), que tomó esta decisión por su bienestar mental, debido a las peleas que mantuvo tanto delante como detrás de cámara con Yanina Latorre. Estefi aseguró que, desde hace mucho tiempo, le venía advirtiendo a De Brito que no se sentía cómoda con Latorre y que el conductor se mostró comprensivo. Sin embargo, llegó un día en el que no aguantó más.

“Yo trabajaría con todas las chicas con las que trabajé ahí, pero no volvería a trabajar con Yanina Latorre. Cuando me fui de LAM, me fui tranquila, no quería ni me interesaba nada más, le hacía mal a mi alma”, comenzó. "Ángel quería hablar con ella para mediar, pero yo le dije que no porque ya no tenía ni ganas de eso. Sentí que ya no daba estar ahí, ya quería volver a mi casa y dejarle el paso a algo nuevo, a algo mejor", continuó.

En este sentido, remarcó la importancia de escuchar lo que uno siente: "Yo siempre escucho lo que siento y mi alma se sentía mal, pero fue muy difícil irme también porque me dio un montón". Además, remarcó que su familia estaba muy contenta por su crecimiento profesional, pero le aconsejaba dejar el programa "por determinados temas que me exponían o que quizás se sobrepasaban de los límites y eso les ponía mal”.

“No extraño nada de LAM, pero sí agradezco mucho lo que aprendí al lado de Ángel, aprendí muchísimo. Es impresionante de verdad todo lo que aprendí porque el tipo entiende de televisión, entiende lo que quiere ver la gente, lo arma y consigue el número”, sumó. Sin embargo, reconoció: “Me sigo sintiendo una angelita. Hoy hablé con Ángel y le mandé una información interesante que sentí que podía venirle bien”.

Estefi Berardi reveló detalles de sus cruces con Yanina Latorre

Semanas atrás, Estefi había contado en Mañanísima (Ciudad Magazine): "Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre". "Yanina dijo que también le vas a hacer un juicio a LAM", le comentó Carmen Barbieri, la conductora del programa. "Ella puede decir cualquier cosa. Puede decir también que estoy tomando sol en bikini en mi casa, pero después hay que comprobarlo. Para mí siempre fue un juego, pero cuando empecé a ver que del otro lado no era un show y que agredía y que era violenta, que me agredía como persona diciendo cosas que son falsas, me di cuenta de que no quería estar más en ese lugar", cerró Berardi.