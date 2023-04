Andrea Rincón habló del caso Jey Mammón y defendió al humorista: "Le creo"

La actriz fue consultada por la denuncia de Lucas Benvenuto y habló en favor de Jey Mammón.

Andrea Rincón habló sobre la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón y la cancelación masiva al artista. La actriz de series como 100 Días para enamorarse y ATAV aseguró que le cree al humorista, a quien definió como su amigo, y cuestionó a los medios por hipocresía al tratar el tema.

"No soy imparcial en el tema, soy parcial, soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil. Lo voy a acompañar hasta el último momento, yo lo quiero. Me parece que si se mandó una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”, comenzó su descargo la actriz que recientemente presentó a su novio en diálogo con Socios del Espectáculo.

La actriz destacó que el hecho ocurrió en un contexto social diferente actual y cuestiona a quienes juzgan a Jey Mammón con los ojos del ahora: "Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera. Es un poco extraño que la misma televisión esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento”.

Rincón aludió al sketch de Guillermo Francella y Julieta Prandi, en el que se veía al padre de una adolescente sentir cosas por la amiga de su hija, y recordó que en ese momento eso no era cuestionado por nadie. Andrea utilizó ese recurso para demostrar cómo cambió el pensamiento social en los últimos años. "Yo le creo a mi amigo, ¿a vos qué te pasaría si tu amigo te dice ‘yo no lo hice’? yo le voy a creer a mi amigo, no me importa si me condenan. Me parece muy fuerte el dedo acusador, yo quiero las pruebas”, cerró Andrea.

Andrea Rincón sobre la adicción a las drogas

"Esto es algo que sucede diariamente, diariamente hay chicos que se están muriendo por esta enfermedad. Hay que llamarlo como tal, es una enfermedad que golpea fuerte todos los días y cada vez más. Si bien esto es una tragedia hay que aprovechar para tomar consciencia", comenzó su descargo Rincón en Intrusos. Y cerró: "Esta enfermedad siempre termina tocando fondo y el fondo puede ser un hospital, un centro de rehabilitación, una clínica psiquiátrica, el cementerio o la cárcel. Si te dicen que el final es otro te mienten. Tuve una situación donde miré a los ojos a mi hermano y sus ojos gritaban, ahí dije 'hasta acá llegué'. Gritaban de amor. Yo quisiera hacer un llamado a los seres queridos que tienen amigos que están atravesando por esto. Que llamen y pidan ayuda".

La palabra de otras celebridades sobre el caso de Jey Mammón

Así como Rincón apoya a su amigo, figuras como Nazarena Vélez, quien recientemente apuntó contra Carmen Barbieri, y la panelista Costa se despegaron del humorista a pesar de haber tenido un vínculo con él. "Me pregunto por qué no se calla, por que no deja de revictimizar a Lucas. Hay algo terrible que está haciendo, y lo digo con todo el dolor del mundo porque una lo ha querido mucho, y es ponerse a hablar de la víctima", enunció Costa en diálogo con Intrusos. Y agregó: "Ponele, ponele, que algún mundo muy lejano, Lucas no haya sido su víctima. ¿No tenés empatía por un chico que fue abusado desde los 4 años, que seguramente está roto por dentro y lo único que tiene es dolor? Si alguna vez amaste a esa persona, callate la boca".

Vélez aseguró que fue muy difícil para ella tomar postura en este caso por su cercana amistad con Mammón, pero finalmente habló en público y respaldó a Lucas. "Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo", soltó la reciente abuela.