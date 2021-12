Andrea Rincón confesó que Wanda Nara le salvó la vida: "Le prendo velas"

La actriz Andrea Rincón explicó la desconocida conexión que la une a a la empresaria Wanda Nara.

Nadie se esperaba la reciente confesión de Andrea Rincón, quien recordó cuando Wanda Nara le salvó la vida y cómo se transformó en un ejemplo a seguir. "Le prendo velas todas las noches", reveló la actriz, destacando el rol de mujer inspiradora que tuvo la esposa de Mauro Icardi.

Invitada No es tan tarde, programa de Germán Paoloski en Telefe, Andrea se animó a contar que la presencia de Wanda en los medios le cambió la vida y que sin ellas, su realidad aspiracional estaría muy alejada de su actualidad. "¿Por qué decís que Wanda te salvó la vida?", expresó el conductor, activando la caja de recuerdos de la actriz.

"Le prendo velas todas las noches. Yo dije si ella puede, yo puedo", remarcó Andrea. Ante la sorpresa de Paoloski, la ex participante de MasterChef Celebrity 2 profundizó: "Yo estaba pasando un momento bastante difícil en un momento. Tenía otra realidad, que mucha gente tiene esa realidad. Cuando vi a Wanda que estaba bailando arriba de un escritorio, la gente que estaba trabajando ahí esa noche la arengaba”.

Y cerró: “Cuando se bajó del escritorio, se sube a un Mini Cooper y dice ‘ahora voy a mostrar mi casa'. Y muestra un tremendo piso en Puerto Madero. Yo volví a mi piecita de pensión de dos por dos. Me puse en bolas, me miré al espejo y dije: 'acá algo tiene que cambiar'. Ahí fui a mi casa y le dije a mi papá que iba a ser vedette".

Exorcizaron a Andrea Rincón: “Se me fueron los ojos para atrás y empecé a convulsionar"

Andrea Rincón sorprendió este jueves al relatar una increíble experiencia de exorcismo que vivió tiempo atrás. La actriz abrió su corazón en Un día perfecto, el programa que conduce Cayetano en Metro 95.1, donde se emocionó como nunca. “No puedo creer que estoy contando esto”, repitió varias veces durante la entrevista.

“¿Cómo te llevás con Dios?”, fue el disparador del conductor que dio pie a que la actriz cuente lo que le sucedió. “Es mi mejor amigo porque me salvó, está ahí todo el tiempo conmigo”, comenzó expresando la ex Gran Hermano. Y luego de tratar de esquivar su fuerte experiencia, finalmente decidió revelarla. “Me pasó algo hace dos años y tuve un cambio de paradigma que me dejó del orto. Me empezaron a pasar cosas sobrenaturales y vino una amiga y me dijo ´yo conozco un pastor’ y le dije ´no, la verdad que no creo en eso´. Me lo trajo a mi casa, me puso una mano en la espalda nombrando a Jesucristo. Yo la miraba como diciendo ´ éstos están todos re locos´. Mi amiga estaba con el marido, enfrente mío”, introdujo.

Y continuó: “Y de repente me dijo: ‘Andrea, respirá´ y se me aflojaron las piernas, se me pegaron las manos al cuerpo y caí al piso. Se me fueron los ojos para atrás, y empecé como a convulsionar. En un momento, lo único que pensaba era ´¿qué me está pasando? ¿en qué momento termina esto?´. Una me agarraba de los pies, la otra de los hombros, y cuando vuelvo en mí, las empujé, tiré el agua que me habían dado, dije: ´éstas me drogaron, ¿qué me hiciste?”. Me puse a llorar, cuando la miré a mi amiga con el marido, estaban llorando los dos, rezaban, y las miré y les dije :´¿qué me hicieron?´. Y lloraban y me decían: ´ya está, ya pasó´”.