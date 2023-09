Anabela Ascar volvió a la televisión y dijo lo que nadie imaginaba: "Empezaron a pegarme"

Anabela Ascar volvió a la televisión tras estar varios años alejada del medio y explotó contra quienes la critican por su histórico programa Hechos y protagonistas (Crónica TV). "Colegas empezaron a pegarme", sentenció la periodista, que estuvo como invitada en El Trece.

Recibida por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Anabela repasó la historia del programa de bizarros con el que conoció el éxito y que terminó llevándola al olvido, y explicó por qué su programa fue fundamental para que muchos artistas se dieran a conocer: “Hay mucha gente que tiene mucho talento, que está en el pueblo y que realmente necesita un espacio para mostrarse”.

También, Anabela cruzó con fiereza a aquellos periodistas que la critican o la criticaron y se defendió al aire: “Si hay algún programa, que empezó a hablar de la inclusión social fue el mío. Si hay algún programa que empezó a respetar al movimiento LGTB+ fue el mío. Después no sé por qué colegas, empezaron a pegarme cuando deberían haber dicho ‘che gracias porque abriste un portal’”.

Anabela Ascar reveló qué hace en su vida lejos de la televisión

La conductora que estuvo involucrada en un escándalo legal por la herencia de su expareja, el empresario y dueño de Crónica Héctor Ricardo García, y terminó desalojada de la vivienda familiar, reveló cómo hizo para reinventarse frente a la crisis y su ausencia en los medios: "Yo no hago lo que hace todo el mundo, en las crisis a mi me sirve sacarme todo lo tóxico de encima, no importa si son familiares o amigos. No ir a vengarse. Los borrás"

"Después, te rodeás de la gente buena, que te quiere. Silva y su mujer, por ejemplo. Una vez que lográs eso y limpiás tu agenda, que decis eso sí, esto me hace bien y eso, ahí hice algo que me hace muy bien y que se llama 'conexión a tierra'”, agregó. Por último, contó qué hace en la actualidad y sorprendió a los conductores de Socios del Espectáculo: “Me conecté con la naturaleza. Empecé jardinería, empecé a hacer huerta, como si el sistema se hubiera terminado. A tal punto que me llegué a olvidar de la televisión". La entrevista a la polémica figura de los medios se coronó con una recreación de su programa de bizarros, donde Anabela fue sorprendida por algunos de los personajes que pasaron por show.