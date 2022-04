Ana Rosenfeld rompió el silencio ante las acusaciones: "Jamás me he vendido"

La abogada se expresó sobre el conflicto mediático que la rodea y aseguró que demandará a cada persona que la difame. Ana Rosenfeld habló de su denuncia a Flor de la V.

Ana Rosenfeld se expresó sobre las acusaciones que recibió en los últimos días, en relación a una supuesta traición a algunas exclientas. Las mujeres denunciantes se expresaron en Intrusos sobre su reclamo hacia la abogada y ella se defendió de manera contundente.

"Jamás he cobrado ni he vendido a ningún cliente. Ellos pueden no estar de acuerdo con vos o no gustarle tu estrategia o resultado de un juicio. Literalmente jamás me he vendido y jamás he cobrado nada", comenzó su descargo la letrada en diálogo con LAM.

Rosenfeld se refirió a su demanda a Flor de la V y la justificó por las supuestas preguntas capciosas de la diva a sus denunciantes en una entrevista. "Durante años mantuve una excelente relación con ella. De hecho, me ha invitado a su programa, no solo al de ahora sino también al que hacía en Magazine (Flor de Tarde). Siempre que nos encontrábamos nos hemos saludado muy cariñosamente", explicó la celebridad sobre los motivos de su denuncia a De la V, Lucas Bertero y Gonzalo Vázquez. "Estaba todo bien hasta antes de ayer, cuando sentí que ella encabezaba una campaña difamatoria. Todos podemos tener gente que te quiera y que no te quiera, per jamás he reemplazado a nadie", agregó.

La abogada dejó en claro que tomó la decisión de demandar a quienes la difamaron por los años de trabajo que tiene en su haber. "Están poniendo a la gente que no me quiere, probablemente sean cuatro, cinco, diez o veinte. Hubo tres personas en ese programa que actuaron capciosamente y afirmando cosas que no son tales", cerró en alusión a sus denunciados.

La respuesta de Flor de la V a Ana Rosenfeld en Intrusos

"Ella puede hacer lo que quiera. Gonzalo hizo una muy buena investigación y no estamos agregando nada. Si tenemos que ir a la Justicia, iremos a la Justicia", expresó De la V ante la noticia de que Rosenfeld la iba a demandar. Y agregó: "A mí no me intimida para nada, Ana Rosenfeld. No le tengo miedo. No tuve miedo hace 20 años y no lo voy a tener ahora. Yo sé que ella tiene una estructura, un bufete de abogados y mucho tiempo para dedicarle a esto, pero iremos a la Justicia".