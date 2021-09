América TV se inundó por la lluvia: "Se desató una catarata de agua"

El set de América TV se inundó por las fuertes lluvias y los periodistas debieron interrumpir su trabajo.

Los estudios de América TV sufrieron las consecuencias de la tormenta y, según se informó, se inundaron tanto que el agua traspasó el techo y afectó a los sets, razón por la cual los periodistas no habrían podido terminar con su trabajo.

La primicia la dio la periodista Marcela Godoy, a través de su cuenta de Twitter. “Los conductores del Noti de América TV no pudieron terminar el programa porque se desató una catarata de agua del techo del estudio.......”, escribió. Más tarde, Pablo Montagna twitteó: “¿Otra vez se inundó el Estudio 2 de América TV?”.

A los minutos, lo confirmó y anunció: “Por unos días programas como Intratables, IntrusosEspecial y BDA saldrán con otra escenografía”, y adjuntó una foto del set de Intratables, que esta vez, tuvo que utilizar la misma escenografía del programa A la Tarde.

Otros usuarios de Twitter notaron que el conductor Adrián Pallares lo predijo, porque justo un rato antes, había advertido que estaba por llegar una gran tormenta y así fue. Entre los comentarios de la red social, varios usuarios se preguntaron por qué los dueños de los estudios de América TV no toman cartas en el asunto. “Si el dueño no puede ponerle guita y arreglarlo, ¿por qué no lo venden?”, cuestionó un internauta. “Qué cosa. Deberían resolverlo definitivamente. Es la segunda inundación en tres semanas”, agregó alguien más, mientras otra seguidora twitteó: “Qué irresponsabilidad de mantenimiento. Pudo ser una desgracia. Ojalá los trabajadores estén bien”.

Inundaciones anteriores en los estudios de América TV

En agosto de este año, los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron que, a raíz de fuertes tormentas en la Ciudad de Buenos Aires, el estudio de América TV se había inundado y debieron hacer varios cambios y mudarse a otro set. Días más tarde, la producción logró resolver el problema y Adrián le explicó al público: "Estamos arrancando esta edición de Intrusos de nuevo en el estudio. Recuperamos nuestra casa".