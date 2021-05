El duelo de rubias ya se hizo público.

Luego de las agitadas últimas semanas en cuanto a las internas en los canales de televisión en Argentina, ahora se sumó otra que se hizo pública por estas horas: la de Soledad Fandiño contra Chantal Abad, habituales compañeras en América TV, más precisamente en el programa Es por ahí.

Más allá de que el habitual conductor de dicho ciclo es Guillermo Andino, el periodista de 53 años presentó síntomas de coronavirus y fue asilado, por lo que ellas tuvieron que hacerse cargo del magazine. A pesar de que delante de las cámaras parece que estuviera todo bien, según un informe de Crónica TV no se pueden ni ver...

En vivo en El run run del espectáculo, el comunicador Fernando Piaggio indicó que a la exintegrante de Morfi, todos a la mesa (Telefe) la habrían apodado “araña”. Es que ella se molestó porque en la señal le habrían prometido la co-conducción del envío junto con Andino, algo que finalmente nunca ocurrió.

Entonces, ya sin el reportero, Fandiño fue la que tomó el timón el programa y ello fastidió a Abad, que ya no soporta a la modelo en el trato cotidiano, aunque las autoridades no se han pronunciado todavía al respecto y no han tomado alguna determinación en este "choque de rubias".

Las polémicas más recientes en la TV argentina

Mirtha Legrand vs. Mariana Fabbiani

La diva de 94 años y su nieta acusaron a la presentadora de haber copiado el histórico formato de los almuerzos en vivo, algo que no gustó del otro lado, y hasta la nieta de Mariano Mores disparó irónicamente a través de su cuenta oficial de Instagram. Se sumaron su nieta Juana Viale y su hija Marcela Tinayre.

Horacio Cabak vs. Mariano Iúdica

El exmodelo fue el culpable del escándalo con su esposa Verónica Soldato por la infidelidad, por lo que el conductor de Polémica en el Bar lo aconsejó al aire y a él lo irritó.

Marcelo Tinelli vs. Guido Kaczka

El "Cabezón" le pidió a la producción de Bienvenidos a bordo que eliminara la sección de baile de ese programa, lo que por supuesto no cayó bien. "No es un certamen de baile, con jurado y todo, es otra cosa... Nadie puede hacer exactamente lo mismo que el otro", le respondió el actor.