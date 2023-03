América se lleva a un participante de Gran Hermano a su programa estrella: "Convocada"

Una concursante de Gran Hermano 2022 fue convocada y aceptó ser panelista de un icónico programa de espectáculos. Un famoso conductor de América dio a conocer de quién se trata.

Una concursante de Gran Hermano aprovechará la fama que le dio el reality show de Telefe para ser parte de un famoso programa de espectáculos que marca agenda en la televisión argentina. Se trata de una de las participantes más controversiales de la competencia que ganó Marcos Ginocchio y dejó a Nacho Castañares en el segundo lugar.

Ángel de Brito fue consultado en medio de una sesión de preguntas y respuestas en historias de Instagram sobre las posibilidades de que Coti de Gran Hermano se convirtiera en panelista de LAM. "Ya fue convocada. Ella quiere. Espero que Kweller la autorice", respondió el conductor de América y aseguró que todo está en manos de la producción de Telefe.

Coti ha demostrado un perfil público contestatario y con carácter, lo que la convierte en una opción ideal para sumarse a LAM, donde las panelistas suelen tener fuertes altercados entre ellas. La joven ha protagonizado conflictos mediáticos con periodistas y compañeros del reality show que la lanzó a la fama y siempre se ha mostrado aguerrida en situaciones de tensión televisiva.

La palabra de Coti tras ser eliminada de Gran Hermano

Santiago del Moro comenzó su entrevista a Coti Romero después de su salida de GH con palabras de aliento hacia la joven: "Fuiste de las mejores jugadoras en las primeras semanas, hiciste estrategias, manejabas la casa como querías, la gente te bancaba y te quería. Y en un momento, creo que empezó a ser tan duro y tan obsceno tu juego que la gente lo vio y por eso te sacó ayer. ¿Qué creés que pasó que estás acá sentada hoy?".

"No terminé de explicarle a la gente el juego que estaba haciendo. En las nominaciones, si bien di los motivos en su momento, no expliqué exactamente el juego que estaba detrás de eso. Y cuando entró una pelotita (en la casa) y decía: ‘Tu jugada para sacar a Julieta’, ahí me di cuenta de que estaba mal porque no era una jugada para sacar a Julieta. Era una jugada que si se da el momento voy a explicar por qué", explicó la correntina que se puso en pareja con Alexis Quiroga dentro de la casa.

Fuerte acusación de Nancy Pazos a Coti de GH

"Me dijeron que lo podía contar. Ayer estaba maquillándome antes de entrar al estudio y de golpe llega la maquilladora y el peinador, que no voy a dar los nombres, que habían estado con ella preparándola", enunció Pazos. Y siguió: "Decían ‘es insoportable’. Los había vuelto realmente locos con cómo quería maquillarse, cómo quería peinarse. La gente que trabaja en Telefe, en la producción de este programa, tiene 20 o 30 años de televisión". Por su parte, Coti negó que ese relato fuera real.

Juliana de Gran Hermano contó cuánto puede ganar como influencer

Los concursantes de Gran Hermano se convirtieron en celebridades de redes después de su participación en el reality show y Juliana recientemente contó cuánto podría llegar a ganar si se dedicara 100% a su trabajo en redes sociales. "Yo no era influencer ni nada por el estilo. Es algo muy loco. Está bueno porque es algo que está al alcance de la mano. O sea, con un poco de fama y un poco de seguidores conseguís un montón de cosas", reveló la participante de GH que cruzó a Yanina Latorre. Y sumó: "Si realmente le ponés pilas y te dedicás solamente a eso, sí. Yo no me estoy abocando puramente a eso, pero creo que si una influencer se dedica solamente a eso, me animo a decirte que podés llegar a hacer 1 millón por mes", en diálogo con María Laura Santillán en Infobae.