Amenazó a una periodista y podrían echarla: la figura que Telefe evalúa desprenderse

Una importante integrante de Telefe está en el ojo de la tormenta por amenzar a una periodista. Cómo tomó esta situación el canal y qué chances hay de que sea despedida.

En Telefe se viven jornadas decisivas no solo por la llegada de nuevos programas, sino que además ocurrió una situación alarmante con una de sus figuras tras haber amenazado a una periodista. Por este motivo, el canal evalúa tomar la drástica decisión de despedirla.

Las autoridades de Telefe están alertas con una de sus figuras porque viene acumulando una serie de actitudes que no gustaron. La protagonista de este episodio es Jésica Cirio, parte del staff de La Peña de Morfi, el ciclo que condujo Jey Mammón y ahora Georgina Barbarossa.

Lo que hizo la modelo es contactarse con la periodista de espectáculos Estefi Berardi porque dio una noticia que le cayó mal. "Me habló súper mal por privado. Me dijo unas cosas que me hicieron mal y me sorprendió la manera", expresó la panelista que trabaja en Poco Correctos, el ciclo que conducen "El Chino" Leunis y "El Pollo" Álvarez en El Trece. También lo repitió en Mañanísima junto a Carmen Barbieri por Ciudad Magazine.

Sumado a eso, Berardi dijo que la amenazó con dejarla "sin trabajo". Este episodio que hizo pública la exintegrante de LAM cayó de la peor manera en la gerencia de Telefe. Por el momento no se filtraron más detalles y las próximas semanas serán decisivas para saber el futuro de Jésica Cirio.

Jésica Cirio reveló detalles de la cirugía estética que se hizo: "Por dentro"

Jésica Cirio reveló detalles de la cirugía estética que se hizo en sus partes íntimas recientemente. Se trata de un procedimiento que se realiza para rejuvenecer la zona, especialmente para aquellas mujeres que pasaron por partos, menopausia u otros procesos hormonales que modifican el cuerpo. Lejos de esconderlo, les contó a sus seguidores de las redes sociales la razón por la que decidió hacerse esta intervención y cómo fue el proceso.

La modelo contó a través de sus historias de Instagram cuál es el proceso que se hizo en el quirófano y dio detalles sobre su experiencia. “Me estoy tomando la presión porque en un ratito nada más entro a quirófano a hacerme una pequeña intervención que ahora les voy a contar de qué se trata”, comenzó.

Minutos después, agregó: “Ahora sí, ya salí de la intervención, fueron 15 minutos, muy rápido. Me hice un láser en las partes íntimas que ayuda a rejuvenecer”. Además, agregó que "también ayuda a mejorar la piel" y que se lo hace todos los años, al menos una vez por año. "También nos tenemos que cuidar por dentro. Me parece que es algo que hay que mantener y cuidar", sumó.

Por último, lanzó un mensaje de concientización sobre los procedimientos estéticos, en referencia a la delicada situación de salud que Silvina Luna está viviendo actualmente, tras la mala praxis que el doctor Aníbal Lotocki. “Siempre que nos vamos a hacer una intervención estética, hacerlo con un cirujano o médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar. Si quieren pueden hacer consultas sobre eso, tiene muchísimos beneficios. Estoy haciendo esta historia porque con todo lo que está pasando me parece que está bueno ser conscientes”, concluyó.