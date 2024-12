Mirtha Legrand vivió un calvario junto a Juana Viale: "Iba a morir"

Las horas de terror que vivió Mirtha ante el pedido de Juana Viale: "Iba a morir".

Juana Viale recordó cómo fue su accidentado debut como conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, cuando tuvo que reemplazar a su abuela debido a la pandemia de COVID-19, y el susto que se llevó toda su familia. "Iba a morir", sentenció la actriz rememorando aquel momento en el que llegó a temer por su vida.

La actriz Juana Viale brindó una entrevista a revista Gente y contó cómo fue su traumático debut como conductora de Almorzando con Mirtha Legrand durante la pandemia, cuando su abuela Mirtha debió resguardarse por los peligros de contraer el virus. “Le avisé a mi hermano Nacho que llame una ambulancia, porque sentía que me iba a morir”, indicó Juana en la charla.

"Ese día tuve pánico. Yo conducía, ¿pero qué? No sabía qué hacer. Ese día fue demasiado. Quería que un médico estuviera ahí por si me pasaba algo", agregó Juana Viale sobre el día que asustó a toda su familia y que podría haber puesto en peligro el histórico programa de su abuela. “Me olvidé de mis primeros invitados. Era un infectólogo... el señor Covid... No me acuerdo quiénes fueron, pobrecitos los que me padecieron”, sumó.

Tristeza por la decisión de El Trece con Mirtha Legrand y Juana Viale

El 2024 está a punto de terminar y los canales ya se encuentran diagramando el próximo año algo que siempre trae sorpresa, no sólo por el nuevo contenido sino sobre todo por los programas que son cancelados. En ese contexto desde las autoridades de El Trece habrían tomado una fuerte decisión respecto de la continuidad de dos importantes programas de los findes de semana: Almorzando con Juana y La Noche de Mirtha. Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale podrían tener su futuro lejos del canal.

A sus 97 años, la "Chiqui" sigue vigente y en su nuevo formado de cenas los sábados por la noche continúa con su mítico programa de charlas y preguntas mientras los entrevistados comen. En un formato similar, su nieta "Juanita" tomó la posta de los almuerzos y desde hace varios años encabeza su programa los domingos al mediodía. Sin embargo, hoy las negociaciones entre El Trece y Story Labs, productora de Ignacio "Nacho" Viale, están muy trabadas y podría no haber 2025 en el canal para ellas, algo que estuvo muy cerca de pasar este año.

Según el portal RatingCero Adrián Suar le comentó a su entorno: "Hemos probado, en su ausencia, muchas películas que midieron más que este programa. ¿Para qué negociar un contrato millonario si podemos hacer crecer el número con nuestras películas?". Esto en referencia al programa de Juana Viale, quién se habría enterado de esto. Además, se confirmó que este verano Mirtha Legrand no hará sus ya clásicas noches en Mar del Plata y durante esos meses su nieto "Nacho Viale" seguirá negociando con Suar y la gerencia de la señal del Grupo Clarín el futuro de ambas, aunque el de Juana parece ser el más complicado.