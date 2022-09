Amenazaron de muerte a figura de C5N: "Te vamos a matar por lo que decís"

El desesperante momento fue relatado por la periodista en cuestión. Cómo fueron las amenazas.

En el marco de los discursos de odio que estuvieron presentes en distintos espacios las últimas semanas, una figura de C5N reveló una amenaza de muerte a ella y su familia. Se trata de Daniela Ballester, quien expuso cómo fue el impactante momento.

La periodista conduce el programa Nos vemos por C5N y allí precisó algunos detalles de la amenaza sufrida. El hecho fue a fines del año 2021 pero recién en la jornada del viernes 9 de septiembre pudo contarlo.

"Hola. Te voy a secuestrar, violar y te vamos a matar", le escribió el agresor a través de Instagram, quien ya fue detectado por las fuerzas de seguridad, dado que se llevó a cabo un allanamiento. "Te vamos a matar a tu hija también", añadieron a la fuerte amenaza.

El allanamiento se enmarcó en una causa judicial y secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos notebooks, una tablet y dos pendrive. "Hay millones de personas con este pensamiento y quienes hablan de política o están en cargos políticos tienen que bajar el tono", lamentó Ballester.

Según se supo, las amenazas provenían desde la ciudad de Mar del Plata. "En algunos casos uno no le da importancia porque piensa '¿qué me van a hacer a mí? Es una persona aburrida en las redes'. Yo no sé si ya esto debe quedar ahí", indicó.

El duro momento que vivió Diego Brancatelli al ser golpeado en un bar

Diego Brancatelli denundió que fue atacado en la ciudad de Goya, Corrientes, al recibir una amenaza en un bar de esa localidad. El periodista relató el duro momento que le tocó vivir y pidió justicia a las autoridades del lugar.

"Me acaban de amenazar. Era cantado. Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde que se me acercó (y se fue corriendo) suba un video porque vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada del (gobernador) Gustavo Valdés, pero sí que actúe si hay imágenes", describió el panelista de televisión en su cuenta de Twitter.

Más tarde, el periodista compartió un video con C5N en el que explicó con más detalles lo sucedido: "En Goya la pasé muy bien, recibí el afecto de la gente y me pasaron cosas hermosas que no me pasaron en ninguna otra provincia".

"Cuando llegamos a la puerta de un bar había dos personas que se acercaron con buena onda, una actitud positiva. Pensé que se trataba de un pedido de fotos o un saludo, como pasa siempre", continuó el comunicador. Y cerró: "Pero, cuando me acerco, sacan un paquete de polenta y me pegan un golpe en el pecho con el paquete. Una situación muy violenta, con todo tipo de amenazas al Gobierno, me decían que yo era responsable y cómplice de eso que siempre dicen.