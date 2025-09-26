Alfa se fue al pasto al hablar de Thiago Medina: "No me pongo en juez, pero..."

Alfa reveló cuál fue su última charla con Thiago Medina.

La salud de Thiago Medina continúa generando preocupación a dos semanas de su accidente en moto que lo mantiene internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Mientras su familia y allegados sostienen una vigilia permanente, declaraciones recientes de Walter “Alfa” Santiago, su excompañero de Gran Hermano, sumaron una mirada inesperada sobre el estado anímico del joven antes del siniestro.

En una entrevista con Gossip, Alfa reveló: “Traté de aconsejar a Thiago: que termine el colegio. Porque estaba con el proyecto de ir de gira a cantar. Le dije que dejara de dejarse llevar por las lucecitas de colores. No me pongo en juez, pero tenía a sus hijas y tenía que buscar trabajo para poder seguir adelante con su vida".

En esta misma línea, Alfa continuó diciendo: "Que venga a buscarte un cantante porque vos tenés un millón de seguidores, no me gustó. Thiago no era cantante… Yo puedo querer hacer ski y si no sé hacerlo, me doy un palo. Él necesitaba terminar el colegio. Él me prometió que iba a terminar el colegio. Fue la última conversación que tuve con él”.

El exparticipante también compartió detalles de una charla previa con el joven que ahora lucha por su vida: “La última vez que hablé con él yo le dije que veía que le había cambiado la mirada. Tenía una mirada triste últimamente. Pensá que en dos años de su vida pasó de vivir en una casa sin agua caliente y con el piso de tierra a ser una estrella. Luego se casó, tuvo dos hijas y se separó. Toda esa vorágine en dos años”.

La salud de Thiago Medina

Thiago Medina permanece en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, con pronóstico reservado. Según los últimos partes médicos, su evolución es lenta pero estable, pero sigue en estado crítico. Mientras su familia pide oraciones y se realizan encuentros de apoyo en la puerta del centro de salud.