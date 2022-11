Alfa se descargó contra Juan tras su eliminación en GH: "Mierda"

El participante más longevo de Gran Hermano 2022 habló tras la salida de Juan, su máximo adversario. El cuarto eliminado de la casa obtuvo más del 88% de los votos.

Walter "Alfa" Santiago hizo un reflexivo descargo sobre su proceder dentro de la casa de Gran Hermano tras la salida de Juan. El concursante reveló que durante toda su vida hizo lo que quiso, más allá de las reglas establecidas por la sociedad.

"Yo no podría entrar, te juro, a ponerte un voto a vos, Thiago. No lo digo por ganar adeptos, por ganar votos o porque ustedes no me voten. No, para nada. Yo soy así. Toda mi vida fui un loco que hizo lo que quiso", comenzó su descargo "Alfa" en diálogo con Thiago, Romina, Marcos y Daniela. Y sumó: "Si me pongo a hacer un balance de mi vida, mi vida es eso. Hice lo que quise y respeté a todas las mujeres que estuvieron al lado mío".

Walter recordó a su hija y aseguró haberla criado de la mejor manera posible y que cuidó a su mamá hasta el último día de su vida. "Los extraño. Aunque parezca tonto, mis amigos son mi familia. Los adoro. Los quiero. Alguna vez ustedes van a llegar conmigo a Pepino (un restaurante en Martínez) y van a ver como es que me reciben en Pepino y como somos con mis amigos. Y te van a sumar a la mesa (a Thiago) de Pepino como si fueras uno más", sumó en alusión a sus amigos.

"Con los que más hablé fue con ustedes. Nunca hablé mal de nadie. Del único tipo que a mí me molestaron actitudes fue de Tomas y de Juan. Porque veía lo que hacían. Es más, se agarraron de esto (de su comentario a Coti), porque no estuvieron acá y no escucharon, no lo vieron, para tirarme mierda a mí", concluyó "Alfa".

Los memes en las redes sociales por la salida de Juan de Gran Hermano