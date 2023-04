Alfa confirmó su romance con una periodista 50 años menor que él

El exparticipante de Gran Hermano reveló que está saliendo con una joven de 19 años y defendió la polémica diferencia de edad.

Walter "Alfa" Santiago rompió el silencio y se posicionó en uno de los temas más polémicos que sobrevolaron en su radar: ¿quién era la joven con la que estuvo a los besos en un boliche? El polémico veterano de 66 años que pasó por Gran Hermano (Telefe) oficializó su relación con Delfina, una joven periodista de 19 años, y defendió la enorme diferencia de edad.

Invitada a A la Barbarossa (Telefe), la reciente pareja contestó las preguntas de los panelistas de Georgina y "Alfa" debió aclarar cuál es su vínculo con Alejandra Sanabria y Romina Seferian, dos mujeres con las que mostró cercanía en los últimos días. Pero cuando le hicieron mención a Delfina Wagner, la periodista de 19 años con la que también se lo conectó, el veterano señaló: "Delfina me acompañó, es una chica increíble. Todo el mundo juzga la diferencia de edad, que tiene 20 años, que esto que el otro, a mí no me importa y a ella tampoco".

Luego de defender la enorme diferencia de edad, "Alfa" indicó si Delfina es o no su novia: "Estamos comenzando a ser novios... es mi compañera. Con las demás no pasa nada". En ese momento, fue enfocada la novia de "Alfa", quien se molestó cuando los panelistas del magazine hicieron mención a las otras mujeres que supuestamente habrían estado con el popular exparticipante del reality más comentado del 2022.

"Es horrible. Es un re garrón, pero bueno, yo me la puedo aguantar... casi me voy del programa porque no me gusta que me pongan al lado de las fotos de otras dos pibas. Me enojé", reconoció Delfina, sincerándose ante todos en el programa. Por último, Georgina Barbarossa coronó el momento con un fuerte reto a "Alfa" advirtiéndole: "Cuidala a esta nena. La llegás a hacer sufrir y nosotros acá te rompemos el alma. Personalmente, te mato".

El robo menos pensado de Alfa en MasterChef: "A escondidas"

Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano (Telefe), estuvo en MasterChef (Telefe) junto a sus compañeros del reality y, en medio del episodio, hizo una sorprendente revelación: que años atrás, cuando había ido por primera vez al programa, se robó un objeto otorgado por la producción. Esto desencajó completamente a los conductores del reality, Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes lo miraron impactados.

"Alfa" había participado del reality de cocina algunos años atrás, en 2014, cuando todavía no era una figura famosa en los medios. Ahora que saltó a la fama tras GH, confesó cuál fue el objeto que se llevó a su casa. Apenas llegaron todos al estudio, Wanda le preguntó a Walter por aquella vez en la que participó: “¿Qué sentís cuando ves ese delantal que no pudiste conseguir?".

"Yo me lo robé. Cuando estuve hace muchos años me lo robé. Me lo llevé y lo tengo”, se sinceró el hombre de 61 años. “Te robaste el delantal, pero no te lo otorgaron nuestros chefs”, lo frenó la conductora. "No, no. Me lo dio Donato", explicó "Alfa", a lo que el chef asintió. "¿Ah, sí? Mirá Donato, hace regalos a escondidas...", sumó Wanda. "¡Yo tenía barba en aquella época!", recordó De Santis.

"Wanda, pero 'Alfa' no tiene el delantal con su nombre...", comentó Romina Uhrig. "No lo tiene con su nombre porque fue rechazado por el jurado", explicó Wanda. "A mí me dejó afuera una raíz de albahaca. Si no, en ese MasterChef yo los pasaba por arriba a todos", concluyó "Alfa".