Alexis "El Conejo" filtró lo que pasó entre Marcos y Julieta en Gran Hermano

Alexis "El Conejo" confirmó que existe algo más que una amistad entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, participantes de Gran Hermano. Qué fue lo que sucedió entre ambos según el exparticipante.

Alexis "El Conejo" Quiroga, el reciente participante eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), brindó una entrevista íntima en la que develó uno de los misterios más grandes del reality: si pasó algo entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

Marcos dejó en claro en varias ocasiones que le gusta Julieta. Por su parte, la joven tiene un novio fuera de la casa, Lucca Bardelli, por lo que su romance con "El Primo" parecía algo imposible. Sin embargo, en varios momentos fueron vistos sospechosamente cerca y mirándose con deseo. Ahora que "Conejo" salió de la casa, confirmó lo que todos sospechaban.

El cordobés estuvo como invitado en Terapia de Calle, el podcast del ex jugador de Gran Hermano, Cristian "U" Urrizaga, junto con Juanita Groisman y Fefe Bongiorno. En medio de la charla, Alexis confesó la verdad sobre sus dos compañeros. "Yo te voy nombrando parejas de Gran Hermano, no todas son reales, muchas son platónicas. Quiero que me digas qué opinás: Marcos y Julieta. ¿Qué pasó?", quiso saber Juanita. "Conejo" sonrió y apenas respondió con un monosílabo que lo confirmó todo: "Sí".

"¿La respuesta es sí?", repreguntó la periodista. "Sí", asintió el cordobés. "Creo que me está diciendo a todo que sí. Entendí todo. ¿Sí, no?", insistió la twittera. "Sí", volvió a responder Alexis. "Se quedaron con una calentura divina", observó Cristian U. "Sí", volvió a contestar Alexis. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y millones de usuarios especularon que, probablemente, pasó algo entre Julieta y Marcos que nunca salió a la luz.

Las declaraciones anteriores de Alexis "El Conejo" sobre Marcos y Julieta en Gran Hermano

Algo que les llamó la atención a los televidentes es que, apenas había salido de la casa, Alexis había negado que haya pasado algo entre Marcos y Julieta. Durante un vivo con Juariu, "Conejo" respondió la pregunta que una seguidora le hizo: "¿Qué opinás de Marcos y Juli, 'Cone'?". Juariu se mostró muy interesada por saber su respuesta y también quiso saber: "¿Qué opinás? ¿Para vos se gustan o no?".

Alexis había contestado que el joven salteño gustaba de Julieta, pero que no parecería ser mutuo ya que la joven tiene novio. "A Marquitos me suena que sí. A Juli la veo muy enamorada de su novio", sostuvo el cordobés, refiriéndose a Lucca, quien está esperando a Poggio muy ansiosamente afuera de la casa.