Alex Caniggia contó en qué gastó todo el premio de El Hotel de Famosos: "Turista jamás"

El hijo de Mariana Nannis sorprendió al revelar en qué gastó los 10 millones de pesos del premio de El Hotel de los Famosos. Alex Caniggia fue el ganador del reality de El Trece.

Alex Caniggia sorprendió al revelar que ya se gastó toda la plata que ganó al salir campeón del reality show, El Hotel de los Famosos. El hermano de Charlotte Caniggia reveló en qué lujos dilapidó los 10 millones de pesos que le dieron desde la producción del ciclo conducido por Pampita y "El Chino" Leunis en El Trece.

"Me llevé diez palurris. Ya me los gasté igual. Olvidate. Fui un mes de viaje. Un viaje high. Lago di Como, Holanda, todo", expresó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. El joven puso a reír a todos los presentes en el estudio de televisión por su manera de relatar esa situación y concluyó: "Fue al toque. La guita va y viene”.

Alex viajó con su pareja a esos lugares y aseguró que no escatimó en lujos: viajó en primera y acudió a los restaurantes mejor posicionados. "Turista, jamás. Yo tengo que viajar como rey. Estuve tres meses y medio encerrado", enunció el exparticipante de Bailando por un sueño.

El joven se pronunció sobre su enamoramiento de Melody Luz, a quien conoció en El Hotel de los Famosos, y soltó: "Estoy enamoradísimo. Me flechó, me llegó al corazón el amor. Empezamos como amiguitos y después surgió el amor, y después nadie creía. ‘Es mentira, es todo para la fama, que esto, que lo otro, hacer quilombo’. Les re cabió". Caniggia contó que convive desde hace cinco meses con su pareja, dentro de los cuales incluye a su estadía en el reality.

Alex Caniggia sobre su difícil relación con su padre

"Mi hermana se cruza con mi viejo y ni pelota, y eso si sos padre no se hace. Está todo mal, no hablo con él hace tres años y no está en mis planes reencontrarme para nada", expresó el protagonista de reality Caniggia Libre y contó que, cuando sus padres se separaron, él tomó partido por su mamá y eso enojó a su padre.

Los demás invitados de PH, Podemos Hablar intentaron aconsejar a Caniggia para que mejore su relación con el futbolista, pero éste se mostró reticente: "Si se da, se da. No me importa nada". Kusnetzoff le respondió al joven con un duro golpe de realidad: "Estás así porque en el fondo te duele”, aunque Caniggia decidió seguir firme en su postura. “Aguante el rencor”, remató Alex.