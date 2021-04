Fantino explicó por qué nunca irá a PH: Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

En diálogo con Revista Paparazzi, Alejandro Fantino reveló los motivos por los que nunca irá a PH: Podemos Hablar, el ciclo televisivo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe. Su explicación se dio a raíz del reclamo público de su colega, quien le expresó a Luis Ventura el pasado sábado: "¿A Fantino le tengo que agradecer también? ¡A Alejandro Fantino le voy a agradecer cuando se siente acá!".

"Primero que son muchas horas de grabación, y a mí no me gusta ir a lugares donde se graba porque por ahí vos decís algo que no gusta y te lo hachan. Por una cuestión de tiempo. Y vos querías que quedara algo, ellos te lo sacan y a mí eso no me caería bien. Igual, no es el único motivo por el que no voy", comenzó diciendo el santafesino, quien actualmente conduce Fantino a la Tarde, ESPN FC y ESPN FC Show.

En tanto, Fantino agregó de forma contundente: "Además, no tengo muchas ganas de hablar en otros lugares que no sean mis programas. Tengo muchas horas al aire. Tampoco quiero cansar a la gente. ¿A qué iría? ¿A contar qué? Ninguna de las cosas que podría decir le podrían resultar interesantes a Andy. Ya se lo había dicho. En su momento lo habíamos hablado, con muchísimo respeto, claro, porque es un pibe de mi generación. Yo creo que lo dijo en broma"

"Voy a ser honesto y juro que no es una crítica. No lo veo el programa porque los sábados para mí son sagrados, son mi día desconexión. Los sábados leo, miro alguna serie, me conecto con mi novia. Laburo tanto que si veo televisión me quema el cerebro. Nunca lo he visto, sé de qué va porque levantan cosas y le va muy bien, pero no lo vi", confesó Fantino. De este modo, ha quedado claro que no habrá chance (por ahora) de ver al ex Animales Sueltos en la mesa de PH.

La confesión paranormal que dejó atónito a Andy Kusnetzoff

En la última edición de PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff fue sorprendido con un testimonio que generó escalofríos en el estudio de Telefe. Damián De Santo, uno de los invitados que dijeron presente en el programa, relató una terrorífica experiencia paranormal que conmocionó a los famosos presentes y al propio conductor.

Ante la atenta mirada de Ángela Torres, Nati Jota, Diego Pérez, Sebastián Wainraich y Kusnetzoff, De Santo comentó en detalle cuál fue la situación más extraña que tuvo en su vida: "Lo que voy a contar tiene que ver con el nacimiento de mi hijo y con la muerte de mi abuela. Yo me crié con mis abuelos y tenía una conexión especial con mi abuela Tati".

"Llamé a mi abuela para decirle que mi esposa estaba embarazada. Se puso chocha. Ellas vivían juntas, mi mamá y mi abuela, y tenían dos teléfonos. Una atendía desde la cocina y la otra desde la habitación. ‘Mamá, vas a ser abuela. Tati, vas a ser bisabuela’, les dije. Llamé por teléfono al otro día. Nadie me deja mentir... lo conté una vez y mi mujer estaba al lado mío", continuó el actor, quien provocó un clima de suspenso en PH Podemos Hablar.