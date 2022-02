Alejandra Maglietti mandó al frente a un conductor de El Trece: “Tiene tira de cola”

Alejandra Maglietti expuso a un conductor de El Trece con un dato sobre su intimidad y reveló que se hace la depilación definitiva.

Alejandra Maglietti y Beto Casella estaban presentando un informe en Bendita TV sobre las vacaciones en la playa de un reconocido periodista de El Trece. Mientras mostraban fotos suyas acostado en una reposera tomando sol y en traje de baño, la panelista notó un detalle que no pudo evitar callar: se notaba que tenía hecha la tira de cola.

De quien estaban hablando es Fabian Doman, conductor de El Trece a quien le tienen mucho cariño. Durante el informe, en el que recordaron toda su trayectoria en la televisión y contaron que estaba a punto de regresar, la charla se terminó desviando para el lado de la depilación en hombres.

Aunque son pocos los que lo hacen, cada vez más hombres se deciden por sacar turno en un centro de depilación para antes de ir a la playa. “Hay un dato. Ahí, cuando está desnudo. ¡Tiene hecha la definitiva, Doman! Está mucho más prolijo que otros muchachos”, observó Maglieitti.

“¡Sí, más bien! Tira de cola. Tenía una tira negra y me dijo: ‘¿Qué hago?’. Y le dije: ‘Y hacete tira de cola, si te molesta’”, relató Casella. “Es que la mayoría de los hombres tiene como pelito alrededor de la tetilla y él no tiene ni un pelo alrededor. ¡Nada!”, exclamó la panelista, todavía sorprendida. “Cómo te fijaste, eh”, bromeó el conductor.

Los problemas de rating en El Trece y los cambios que se vienen

Desde hace meses, El Trece afronta una fuerte crisis de rating y cada algunas semanas aparecen programas nuevos y otros se dan de baja. Algunos de los que debieron bajarse fueron El Gran Juego de la Oca, conducido por “El Pollo” Álvarez y Dani “La Chepi” y Hogar Dulce Hogar, con María Eugenia Tobal en la conducción. También dieron de baja a El Club de las Divorciadas, Lo de Mariana y Los Ángeles de la Mañana (LAM).

En el caso de Hogar Dulce Hogar, incluso muchos trabajadores del programa denunciaron faltas de pago. “No me fui de vacaciones porque estuve trabajando en un programa de televisión donde no nos pagaron. Estamos trabajando desde noviembre y no nos pagan ni siquiera un sueldo”, anunció Luis Escobar, uno de los miembros del jurado del programa.

En marzo de este 2022, El Trece planea estrenar un reality llamado El Hotel de los Famosos, que estará conducido por Pampita y “El Chino” Leunis, con un formato muy similar a Gran Hermano. Por otro lado, Doman conducirá un nuevo programa de 14 a 16 horas, llamado Momento D.