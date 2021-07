Alé liquidó a Alfano por la polémica con Escudero: "¿Es necesario?"

Un nuevo episodio entre el actor y las dos vedettes que fueron parejas de él, luego de que "Grace" revelara que la hicieron sufrir mucho cuando se burlaron de ella en Bailando por un sueño.

Las tensas declaraciones públicas de Matías Alé, Graciela Alfano y Silvina Escudero siguen con el correr de las semanas, por lo que ahora fue "Grace" la que se refirió a la polémica en Intrusos (América TV). "El pasado no tiene arreglo y lo que está en el presente está en el presente, la herida (por la separación) está curada", declaró.

La polémica entre Graciela Alfano y Silvina Escudero por Matías Alé

La palabra de Alfano

La llama se volvió a encender cuando dijo en Nosotros a la mañana (El Trece) que le hace muy mal cuando recuerda cómo se mofaban de ella entre Alé y Escudero en Bailando por un sueño (El Trece), cuando la exvedette era jurado mientras la bailarina y su expareja salían.

"Mi duelo puede ser tremendo y sigo sufriendo un profundo dolor. ¿Sabés qué es lo que más sufrí? Todo lo que pasó después, a los poquitos meses, en el Bailando. Yo venía de una separación de una relación muy fuerte y esas dos personas allí en el barro regodeándose, burlándose de mi persona, están en este momento mirándome a mí", rememoró la vedette.

"Yo no sé quién lo armó, cómo fue, siempre se puede decir que no", disparó en alusión implícita a la producción de Marcelo Tinelli y a los entonces participantes del certamen. "Estaba ahí parada y salía con agresividad porque era la única manera de mantenerme parada. Ese día tenía un ardor en el pecho que creí que me moría de un infarto. Le dije al productor que me quería ir del programa y me decía que aguantara por el rating. Y yo con esa cosa profesional decía 'pechito argentino, tengo que cumplir'", detalló arrepentida.

"No sólo fueron diez años de psicofármacos, porque no fueron sólo antidepresivos. Yo no sabía cómo hablaba o cómo estaba parada porque estaba tarada, sumado a otros hechos que me estaban pasando, tremendos. Mi terapeuta me decía que tenía que irme del programa. Todos los sábados vomitaba, tenía diarrea y vértigo", puntualizó.

La respuesta de Alé

Entonces, cuando él escuchó todo eso, fue al piso de El club de las divorciadas (El Trece) y se quebró: "Creo que si Graciela hubiera entendido de qué se trataba mi crecimiento personal, no sé si hoy no seguiríamos juntos. Soy sensible, tuve un día sensible. Perdón que hoy vine así. Lo que estoy diciendo acá es remover un montón de cosas. Creo que es la persona que más amé. Yo me hago cargo de mi parte de la separación".

La visión de Escudero

En la entrevista con Intrusos, aseguró sobre Alfano: "Prefiero quedarme con las disculpas que me dio en su momento de todos los tormentos que me hizo vivir. Hablar de esto es de otra vida, de otra Silvina, de hace mil años encima".

Y amplió: "Nunca me burlé de ella. Cuando lo conocí a Matías él salía con otras mujeres, no la saqué el hombre a nadie, me la hicieron pasar a mí de rebote, ya pasaron 80 años... ¿Nos llevamos 13 de diferencia? No tengo idea cuántos años tiene, si tiene 50".

Alé quiso cerrar el tema

Por último, en el mismo programa, él expresó: "Nadie se acordó de mí cuando estuve internado a fines de 2015, yo nunca le quise hacer daño a Graciela. Hice lo mejor que pude, cuando ella está en ´modo dulce´ es lo más, pero cuando se pone en un tono más agresivo digo ´bueno, hasta acá´. No sabía nada de lo que contó de los psicofármacos".

"¿Ahora se acuerda de lo que pasó hace 13 años? Hubiera sido más fácil hablar en ese momento. ¿Ahora que estoy así de bien, es necesario?", completó.