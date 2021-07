El dramático llanto de Matías Alé por el testimonio de Graciela Alfano sobre su separación

El humorista se quebró en El Club de las Divorciadas tras escuchar a Graciela Alfano relatar cuánto le costó su separación.

Matías Alé rompió en llanto en El Club de las Divorciadas en El Trece tras conocer lo que su expareja, Graciela Alfano, reveló sobre su separación recientemente. El desconsuelo del empresario del helado fue tal que sus compañeras en el programa que conduce Laurita Fernández se levantaron para abrazarlo.

La actriz y exvedette Graciela Alfano visitó Flor de Equipo y dio detalles sobre lo difícil que fue para ella transitar la separación con Matías Alé tras casi una década de relación. En El club de las divorciadas compartieron el testimonio de la rubia y Matías se conmovió tanto por sus palabras que se quebró al recordar las razones de la ruptura.

“No sé si lo sabía así como Grace lo está contando. Creo que cuando nos separamos, ninguno de los dos sabía cómo seguir", expresó sin rubores el mediático. "Yo creo que si Graciela hubiera entendido en ese momento de qué se trataba mi crecimiento personal no sé si no seguiríamos hoy juntos", aseguró.

"Verla así no me hace bien”, expresó Matías a medida que se le llenaban los ojos de lágrimas. “Verla así tan vulnerable, me dan ganas de abrazarla como si fuera una niña. Me dan ganas de decirle ‘Perdón si algo salió mal’”, confesó abatido al tiempo que sus compañeras Adriana Salgueiro y Luisa Albinoni se levantaron de su lugar para darle consuelo.

La confesión de Graciela Alfano sobre su separación con Matías Alé

A 13 años de su separación de Matías Alé, con quien estuvo en pareja durante casi una década, Graciela Alfano recordó en Flor de Equipo la importante relación que mantuvo con el actor. “Lo que yo sufrí cuando me separé de Matías fue horrendo. Yo tengo amigos que me ayudaron mucho y que estaban conmigo”, reconoció la rubia.

“No hay cosa más dura que el amor se termine, es un vacío y un ardor en el pecho que cuando cada mañana-en ese momento-abría los ojos decía ‘¡qué feo que es esto!’, ¿qué es esta angustia?’”, recordó la exvedette. A continuación, Graciela reconoció que necesitó tratamiento psiquiátrico para superar la separación. “En esos primeros momentos tuve cinco sesiones por la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle, y durante 10 años estuve con antidepresivos”, reveló.