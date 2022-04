Alconada Mon repudió el reclamo argentino por Malvinas y lo destrozaron: las fuertes reacciones

El periodista ultraopositor, Hugo Alconada Mon, hizo una vergonzosa nota en un medio estadounidense cuestionando el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Como respuesta recibió decenas de críticas en las redes sociales.

Una vez más, Hugo Alconada Mon hizo un verdadero papelón en los medios de comunicación. En esta oportunidad, el periodista ultraopositor escribió una nota para el medio estadounidense, The Washington Post, en el que repudió el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, que fueron ocupadas por Inglaterra. Como respuesta, decenas de usuarios de las redes sociales lo dejaron en ridículo con fuertes mensajes.

Con el título "40 años después, Argentina no ha aprendido la lección sobre las Malvinas", y a cuatro décadas del inicio de la guerra de Malvinas que tuvo lugar el 2 de abril de 1982, Alconada Mon redactó una nota de opinión en la que aseguró que Argentina no está preparada para reclamar su soberanía en las islas si no puede facilitarle un buen pasar a los "kelpers", habitantes y usurpadores ingleses de las Malvinas.

Creer o reventar, el periodista ultramacrista del diario La Nación mostró preocupación por los usurpadores del Reino Unido que habitan dicho territorio. En uno de los tuits que publicó, se preguntó: "¿Qué puede ofrecerle Argentina a los habitantes de las Malvinas? Eso deben responder nuestros políticos". Y agregó: "Con inflación galopante, subibajas económicos, defaults recurrentes e índices de pobreza de 37%, ¿por qué querría un isleño ser argentino?".

Hugo Alconada Mon y la vergonzosa nota que escribió en The Washington Post sobre las Islas Malvinas y el reclamo de soberanía.

Fiel a los intereses de Inglaterra, Alconada Mon imaginó qué sucedería si la Argentina recuperara las Malvinas. Con absoluta preocupación en los "kelpers", expresó: "¿Qué haremos si los isleños no quieren ser argentinos? ¿Ningunearlos? ¿Funcionó hasta ahora? ¿Obligarlos?". En tanto, añadió: "En ese caso, ¿qué hacemos con la protección de los derechos humanos que hemos fijado como política de Estado? ¿O vamos a comprarles sus tierras al triple o quíntuple o décuplo de su valor? ¿Y aún si no quieren irse porque algunos de ellos llevan nueve generaciones allí? ¿Expropiarlos y echarlos? ¿Londres permitiría algo así tras el derramamiento de sangre británica en las islas?".

Las reacciones y críticas de las redes sociales tras la vergonzosa nota de Hugo Alconada Mon sobre las Malvinas