Alarma por la salud de Mirtha Legrand: "Hay preocupación"

Desde el entorno de Mirtha Legrand aseguran que hay preocupación por su salud. Qué es lo que pasa con la conductora de El Trece y qué dijeron en LAM al respecto.

Mirtha Legrand causó preocupación en la farándula argentina. De acuerdo a lo que aseguraron en LAM, programa conducido por Ángel de Brito en América TV, hay estado de alarma por la salud de la reconocida conductora de El Trece. En su entorno más íntimo, están muy pendientes de cómo se encuentra debido a una lamentable situación que vivió hace unas horas.

Durante la edición del pasado miércoles 27 de abril, Pía Shaw fue la encargada de aportar un dato clave acerca de la salud de Mirtha. Es que la diva tuvo un encuentro con Gino Bogani, que suele vestirla tanto a ella como a Juana Viale en cada programa de El Trece. "Fueron a tomar el té", comentó la panelista. El problema surgió a partir de que se conoció que el modisto estuvo presente en el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, fiesta que terminó con numerosos casos de coronavirus.

En el programa de De Brito, Shaw aseguró que hay "preocupación en el entorno de Mirtha Legrand por Gino Bogani, quien fue a la casa de la la conductora de los almuerzos post casamiento de Jorge Lanata". En la familia de la presentadora de TV están pendientes acerca del testeo que se hará el modisto para determinar si la diva corre o no peligro de contagiarse.

Mirtha Legrand está atenta a lo que ocurre con su salud tras haberse encontrado con Gino Bogani.

Lo cierto es que, en lo que va de la pandemia de Covid-19, Mirtha Legrand jamás contrajo la enfermedad. Durante mucho tiempo, la diva se quedó en su casa para tratar de evitar los contagios, teniendo en cuenta que tiene 95 años y es una persona de riesgo.

Mirtha Legrand tuvo que ausentarse durante dos temporadas del canal por ser una paciente de riesgo por el COVID, por lo que Juanita la sustituyó como líder de ambos ciclos en ese lapso. Entonces, las autoridades de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) la ternaron por "la mejor labor de conducción femenina". En tanto, Almorzando con Mirtha Legrand quedó como candidato a llevarse el premio por "el mejor programa de interés general".

Apenas se enteró de ambas nominaciones, la diva de 95 años comentó: “Cuando lo vi se me llenaron los ojos de lágrimas, me emocionó tanto cuando escuché que una de las nominadas era Juana…". Además, reveló qué hizo en el mismo instante en el que le llegó esta grata novedad. "Enseguida tomé el teléfono, ella estaba en Córdoba filmando, y le mandé un WhatsApp diciéndole: ´¡Juanita, estás nominada y tu abuela no está!´", expresó. Y hasta confirmó que asistirá a la gala de los Martín Fierro.

Además, entrevistada por LAM (América TV) Mirtha habló de su probable retorno a El Trece, la presentadora admitió que deberá resignar algunas horas al aire y confirmó: “Yo soy grande, chicos, soy una persona mayor... Si el físico me diera, me gustaría hacer los dos (programas), si es que ´Juanita´ no hace los almuerzos... Pero voy a hacer los sábados a la noche”.