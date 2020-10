Desde que Alberto Fernández asumió a la presidencia de la Nación en Argentina, Jonatan Viale realiza, en reiteradas ocasiones, distintas columnas donde golpea fuertemente al oficialismo por las medidas tomadas durante la pandemia. Esta vez, evitando disparar contra el máximo mandatario, cruzó a la vicepresidenta en relación a todo lo que ocurre en el país. ¿El tema central? La carta publicada por Cristina Fernández de Kirchner en redes sociales sobre la situación del país.

En su editorial para A24, el conductor ultramacrista analizó por partes el escrito de la ex presidenta y comenzó con la frase que resonó tras las diferentes acusaciones de los medios de comunicación: "Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él". Ante esto, Viale expresó: "El mensaje es 'dejen de acusarme de ser la dueña del títere, de ser la Presidenta en las sombras. El que gobierna, decide y maneja al país es él'. Para algunos es un operativo despegue, para otros son las formas que encuentra Cristina cuando se cansa de no ser escuchada".

Además, Viale decidió criticarla duramente no sólo por sus dichos, sino también por sus decisiones previas a las elecciones presidenciales del año pasado. "El problema es que ella no se puede hacer la distraída porque, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo es la Argentina es unipersonal, a Alberto lo eligió ella. Cristina suele no hacerse cargo de los errores de sus propias decisiones y madurar políticamente también es saber hacerse cargo de los errores tácticos y estratégicos", manifestó.

A su vez, siguiendo por la misma línea, apuntó contra el mandatario diciendo que "nunca hubiera llegado a ser presidente si no fuera por Cristina Fernández" que "lo ungió, promovió y le prestó sus votos". Y agregó en relación al rol de la vice, acusándola fuertemente: "Ella se encargó de lotear el Gabinete con segundas líneas de La Cámpora para controlar a los ministros de Alberto y hacerse el distraído en el peor momento no es de buena persona, no responde a un estadista, sino a un oportunista del poder".

También el periodista ultramacrista opinó que la vicepresidenta "cree que Santiago Cafiero todavía no tiene la suficiente envergadura política para hacerse cargo de este momento del país" y luego, criticó el llamado a diálogo de la carta. "¿Cuál es la salida para Cristina ante los problemas? Hacer un gran acuerdo nacional con la oposición, las empresas, los medios y los sindicatos. ¿La misma persona que fustigó al Presidente por recibir al capital concentrado es la que ahora le pide un gran acuerdo nacional con el poder económico? Desconcertante", tiró.

Por último, Viale recayó en el "enojo" por "el relato del Presidente títere". Y sobre este tema, sentenció duramente: "El mismo Alberto Fernández sabía lo que podía pasar si Cristina elegía un candidato a dedo, por lo tanto no es un relato mediático. La pelota ahora está del lado de Alberto, el acuerdo nacional que propone la vicepresidenta se impone no porque sea su deseo, sino porque el país, así como está, va a camino a la desintegración".