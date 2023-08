Adrián Pallares se quebró en vivo por lo que pasó con Wanda Nara: "Los hijos son chiquitos"

Adrián Pallares se tomó unos minutos para hablar sobre la salud de Wanda Nara y no pudo ocultar la emoción. El comentario con la voz quebrada del conductor de Socios del Espectáculo por El Trece.

Adrián Pallares no pudo contener la emoción en El Trece por un tema que revolucionó el mundo de la farándula, la salud de Wanda Nara. El conductor de Socios del Espectáculo junto a Rodrigo Lussich aprovechó un momento del programa en pleno vivo para reflexionar sobre este contexto sensible.

En la emisión del jueves 10 de agosto, Socios del Espectáculo compartió la entrevista que le hicieron a Zaira Nara donde hizo fuerte hincapié en la salud mental a raíz del estado de su hermana Wanda. "Es una persona que piensa mucho en nosotros, pero en determinados momentos lo único que importa es que ella esté bien, no cómo nos lo tomamos", expresó.

La conductora de Masterchef reveló que va a hacer un tratamiento en Fundaleu para controlar su enfermedad en diálogo con Cristina Pérez y Rodolfo Barili en Telefe Noticias. "Admiro el poder que tiene para bancarse un montón de situaciones. Uno trabaja de esto, venís a un evento sabiendo que convoca a la prensa, me pasa que parte de mi carrera es dar la cara en un montón de situaciones que sería más fácil decir 'ay chicos no quiero hablar del tema'. La gente quiere saber todo, no solo cuando contás algo lindo. Cuando pasa algo feo quieren saberlo", señaló Zaira sobre el momento que está transitando.

La emoción de Adrián Pallares

Cuando volvieron al piso, Rodrigo Lussich destacó la manera de expresarse de Zaira Nara y le cedió la palabra a su compañero de conducción Adrián Pallares para hablar del testimonio de Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano, respecto a su salud mental. Sin embargo, quedó conmocionado por la nota a la hermana de Wanda. "Perdón... me quedé muy enganchado. La verdad que es como... Es muy tremendo lo que está pasando en esa familia sinceramente", expresó acongojado.

"Pensaba en esta chica que tiene que ir, sonreír. También me quedo pensando que los hijos son chiquitos. Ojalá que salga todo bien, que todo esté perfecto, pero esta familia está teniendo que dar explicaciones todo el tiempo y debe ser muy difícil cuando está la salud de por medio", concluyó en su descargo con cierta emoción contenida. "Sí... Coti Romero, perdón", soltó en referencia al tema que iban a tratar con un suspiro que reflejó la tensión acumulada por la situación de Wanda Nara.

Wanda Nara se quebró y contó la verdad sobre su salud: "Lo voy a decir"

Wanda Nara reapareció en el eje mediático tras la finalización de la tercera temporada de MasterChef (Telefe) y contó por primera vez cómo se sintió tras recibir el diagnóstico médico que trastocó sus planes de salir del país. "Fue un shock", reconoció la pareja del futbolista Mauro Icardi.

En diálogo con Telefe Noticias en la edición central, Wanda conversó con Cristina Pérez y Rodolfo Barili sobre su salud y reveló que no le fue fácil procesar el diagnóstico que recibió: "La verdad que fue todo muy rápido para mí. Terminó MasterChef el viernes, el domingo fueron los Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días, por lo que me hice un análisis que como se supo y se filtró no salió como esperábamos. Era un chequeo de rutina que me hago siempre antes de viajar y fue un shock porque lo primero que me dijeron fue 'no te podés subir a un avión. No se sabría por cuanto tiempo'".

"Fue un shock para toda la familia. Fue todo muy de golpe y dudo mucho de hablar o no hablar del tema, me encantaría poder hacerlo libremente pero a veces la gente te juzga o piensa que si lo hablás no es real o no es tan serio. Por eso prefiero guardarmelo", agregó, con la voz levemente quebrada.

"Mi duda de salir a contarlo es que a veces está mal visto o genera polémica. Me gustaría encontrar las palabras justas para decirlo y poder ayudar a alguien que lo necesite con una palabra. No sé si soy la indicada para ayudar en ese sentido pero estoy trabajando para ello. Estoy esperando mejorar y poder salir a contarlo y hablar. Estoy con fe para seguir adelante y es el mismo tratamiento para todos, así que no vale cuando dicen 'no, porque ella tiene mejor posición'", siguió.