Adrián Pallares filtró un desgarrador audio de María Fernanda Callejón: "No lo pases"

La actriz se quebró al comunicarse con el programa de El Trece tras escuchar las palabras del conductor sobre el conflicto que la artista tiene con su ex.

El conflictivo divorcio de María Fernanda Callejón provocó un momento de tensión en Socios del Espectáculo. En el programa de la mañana de El Trece estaban tratando el enfrentamiento con su ex, Ricky Diotto, y se comunicó con uno de los conductores en medio de un ataque de llanto.

La panelista de Duro de Domar envió un mensaje entre lágrimas al programa para agradecerle a Adrián Pallares su opinión sobre el enfrentamiento con el músico. “Vamos a escuchar a Callejón que dejó este audio desconsolada en este momento mientras estamos al aire”, indicó Rodrigo Lussich,

“Adrián, acá te estoy viendo. Los estoy viendo a todos. Gracias. Gracias por decir lo que dijiste como hombre”, arrancó emocionada Callejón. "Es horrible que te vivan diciendo que sos un peón. La familia se construye. No se echa en cara cada cosa que hacés. Me da tanta vergüenza que esto haya llegado a los medios. Vos sabés cómo soy”, agregó.

“Por favor no pases este audio. Es para agradecerte que hagas un comentario así siendo hombre porque generalmente los violentos se muestran como dijiste vos, muy amables y muy correctos”, le pidió Callejón y reconoció que no "estaba preparada" para que la disputa con el padre de su hija llegara a los medios.

"Y lo que dijo Virginia antes no es así. No puedo hablar del conflicto. No puedo mostrar a mi hija. Y no puedo utilizar el Instagram para beneficiarla a ella como hace cualquier famosa”, sostuvo la artista en el audio. “No lo puedo usar para vestirla, comida y todo eso. Pero él sí puede subir fotos de nuestra hija y mostrarla”, explicó al referirse a la cautelar que le puso Diotto.

Luego, Pallares reconoció que no cumplieron con el pedido que le hizo, pero aclaró: "Le dijimos que íbamos a pasar el audio para mostrar la emoción que atraviesa ella”. “Está absolutamente quebrada y absolutamente dolida por lo que está viviendo”, cerró el conductor.

El amenazante audio que recibió María Fernanda Callejón

Tras 11 años en pareja, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron a mediados de 2022. Al confirmarse que iniciaron los trámites de divorcio, todo parecía indicar se trataba de una separación más. Pero todo cambió hace algunas semanas cuando la actriz denunció que sufrió "violencia psicológica" durante una entrevista.

La nota desató la furia del músico y la producción de Socios del Espectáculo accedió al audio que Diotto le envió a la madre de su hija antes de que se publicara el artículo. “Lo que hiciste de salir a decir todo lo que dijiste de mí es una barbaridad. Porque yo, todas las cosas que hicimos las consulté con vos. Me desviví por vos”, subrayó. “En 12 años no te pedí que trabajaras, te pedí que estuvieras tranquila en casa. Te di una vida de millonaria. Hoy andás en una camioneta que es mía, vivís en una casa que es mía. No sé cómo te da la cara para decir las cosas que dijiste”, continuó.

En el mismo sentido, Diotto hizo referencia puntual al título de la nota: “Me desviví por vos y por nuestra familia, dejé de lado mi sueño de ser músico y de ser un cantante para trabajar de sol a sol y que estés tranquila y venís a decir que te traté como un mueble. Sos una sinvergüenza”. Luego se refirió a la decisión que tomó sobre los bienes materiales que estarían a su nombre. “Si quedaba un poquito de resquemor de no vender la casa -por Giovanna no por vos-, después de esto voy con los tapones de punta, a vender la casa y la camioneta y que devuelvas todo lo que me corresponde porque sos una sinvergüenza”, reiteró.

Más adelante, se refirió a la posibilidad de que sus palabras tomaran estado público: “Pasale el audio a los medios o a quien quieras. Y te pido una última cosa: no hables más de mí, porque vos y yo tenemos muchos secretos y sabés muy bien de lo que te estoy hablando. Tomalo como una amenaza. Si volvés a hablar de mí en los medios, me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente de quién sos”, señaló.

“A mí no me rompas más los huevos, hablá de tu carrera, del negro ese con el que salís, de cómo co,,, con el negro, de si el negro tiene la pi... grande o la pi... chica. Te lo pedí de 100 maneras que no hablaras más de mí”, expresó Diotto al final de su mensaje. Tras la mencionada entrevista, Diotto presentó una medida cautelar para que la actriz no lo nombre más en los medios.