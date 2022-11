El Negro Gamboa reveló intimidades sobre María Fernanda Callejón: "Fuego"

Fernando Gamboa estaría en pareja con María Fernanda Callejón, con quien estuvo de novio en los 90, y reveló intimidades.

Fernando Gamboa sorprendió al revelar intimidades de su relación con María Fernanda Callejón, con quien estaría saliendo desde hace un tiempo. "Mucho fuego", reconoció el exfutbolista de forma inesperada en una breve charla que mantuvo con un periodista que buscaba la confirmación de la apuesta que hicieron tanto Gamboa como Callejón por un romance que tuvo su primer capítulo hace 30 años.

En junio pasado, María Fernanda Callejón confirmó su separación de Ricky Diotto tras once años en pareja y una hija en común. Pese a que ambos aclararon que fue en buenos términos, el final del romance tendría que ver entre otras cuestiones por infidelidades del músico, quien hace unos días acusó a Callejón de no cumplir el régimen de visitas con su hija.

Pero así como la actriz enfrenta este conflicto legal con su expareja, Callejón habría reencontrado la felicidad en un viejo conocido. O por lo menos el "fuego", como reconoció el propio Fernando "Negro" Gamboa en una breve charla con el cronista de LAM. Es que el periodista se acercó para confirmar que el exfutbolista está en pareja con la actriz y se llevó fuertes declaraciones del "Negro".

Tras explicar que no irá al Mundial de Qatar porque se encuentra resolviendo su futuro laboral, Gamboa reveló: "A La Negra la conozco del año 90. Fuimos novios durante un año y medio". Entonces el cronista remarcó que "donde hubo fuego, cenizas quedan" y quedó sorprendido ante la picante respuesta del exfutbolista. "Que hubo fuego en el 90, hubo fuego, sin dudas", disparó filoso Fernando Gamboa. Pese a sus palabras, el director técnico se encargó de no confirmar que en la actualidad está en pareja con María Fernanda Callejón, aunque tampoco lo desmintió.

Estalló la interna en América TV: Ángel de Brito cruzó a Flor de la V

Flor de la V disparó contra los programas que tratan lo que sucede en Gran Hermano, en una clara alusión a lo que sucede a diario en LAM. "Presten atención a cuál es la bajada de línea de Telefe, porque tienen satélites", empezó picante la conductora.

"Como el único satélite que me mueve a mí es América, yo trabajo para América así que la verdad... Libre como el viento, puedo decir lo que se me canta porque no tengo nada con nadie", agregó durísima Flor de la V. Quien recogió el guante fue nada menos que Ángel de Brito, que no dudó en salir a responderle con todo a su colega.

El conductor de LAM compartió un recorte de las palabras de Flor de la V y escribió: "Esta noche, voy a hablar libre como nadie. INCLUSO de Flor de la V. Los espero en #LAM". Pero eso no fue todo, porque también le respondió a un tuitero que aseguró que la presentadora de Intrusos estaba indignada con Gran Hermano pero cuando vio que De Brito le sacaba jugo en su programa, quiso entrevistar a cualquiera que esté relacionado con el reality.

"Eso es porque lo hacemos mejor que todos. TODOS LOS DÍAS, no solo cuando tengo al eliminado", agregó muy picante el periodista de LAM. De esta forma se instaló nuevamente la polémica en América TV.