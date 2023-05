El exmarido de María Fernanda Callejón rompió el silencio: "Lo que ha hecho"

El músico habló con Intrusos y desmintió las acusaciones que le hizo su exesposa. La artista había dado un reportaje en el que contó detalles del divorcio y sostuvo que padeció violencia psicológica.

María Fernanda Callejón se divorció de Ricky Diotto hace más de un año. En ese momento, todo parecía indicar que era una ruptura más, pero en las últimas semanas la actriz dio varias entrevistas para exponer el calvario padece por el enfrentamiento con su ex y denunciar que sufrió “violencia psicológica”.

Pero recién en las últimas horas el motivo por el que ella decidió hacer pública la situación. De acuerdo a lo trascendido, Callejón se habría enfurecido con su exesposo porque él le puso una cautelar “por la exposición y sexualización” de Giovanna, la hija de 7 años que tuvieron meses antes de su casamiento.

Tras las fuertes declaraciones de la artista, Diotto hizo una contundente publicación en sus redes sociales. “¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy me desayuné con una entrevista de Fer hablando y diciendo cosas de mí que realmente me sorprenden y me dejan completamente... No encuentro las palabras para decir qué es lo que siente uno después de tantos años de haber estado al lado de alguien y de haber dado todo por una familia, una hija y una compañera”, inició su descargo.

“Encontrarme con ese tipo de declaraciones, la verdad es que me... A uno no lo entristece porque uno sabe bien quién es, lo que ha hecho y de dónde viene, las raíces, los afectos, sus cosas”, añadió. Además, lanzó: “Yo soy una persona de bien y durante toda mi vida fui por la línea del bien y de hacer las cosas como se debe. Así que yo no voy a permitir que se hable así de mí”.

Pero este jueves recurrió a los medios y durante una nota con Intrusos se refirió a su vínculo con Callejón. "Esto me toma por sorpresa. Tuvimos una proyecto de vida hermoso. Una familia maravillosa. No ha costado mucho todo. Todos saben el trabajo que nos costó tener a nuestra hija", sostuvo y agregó: "Yo no me puedo hacer cargo de las cosas que dice otra persona. Lo único que puedo decir es que, durante 12 años, no he hecho otra cosas que vivir para mi familia, como lo hizo ella".

El músico reconoció que tuvieron muchas peleas de pareja, pero aclaró que nunca fueron violentas. "Tuvimos discusiones porque habían momentos donde no nos poníamos de acuerdo, ella tenía una visión de las cosas y ella otra, pero yo no soy una persona violenta", aseguró.

Por otro lado, Diotto afirmó que, en el último tiempo, no podían ponerse de acuerdo con la imágenes públicas de la niña. "Yo hablé con ella y le dije lo que pensaba del tema de las redes. Yo subo fotos de mi hija, pero desde un lado normal, en relación a una nena de su edad", apuntó y recalcó: Yo no visto a mi hija como una nena de 15 años. No muestro una imagen de una chica que no es".

En cuanto las versiones de una tercera en discordia como el detonante de la ruptura, Ricky las negó. "Nunca le fui infiel. No estado con otra mujer jamás, mientras estaba con ella", enfatizó. Y antes de finalizar, remarcó que su ex no puede hacerle ningún reclamo respecto a la cuota alimentaria y de cuidados por la pequeña: "Yo me hago cargo de prácticamente todo".

María Fernanda Callejón acusó a su ex de ejercer "violencia psicológica"

Días atrás, María Fernanda Callejón concedió un extenso reportaje en el que repaso los motivos que desencadenaron la separación del padre de su hija y el testimonio causó gran impacto. "Me sentí desvalorizada", sostuvo y afirmó que nunca se le pasó por la cabeza el divorcio.

Sin embargo, hubo ciertas actitudes de su pareja que le hicieron replantearse el futuro de la pareja. Según relató, se llegó a sentir como "un mueble de la casa". "Me sentí desvalorizada. Que mis palabras, decisiones, economía y profesión no pesaban. La nada. Muchas cosas se subestimaban. La famosa frase 'vos sin mí no sos nada'. Bueno, es muy común", reveló, en diálogo con Teleshow.

También señaló que ella fue quien le pidió el divorcio y que en ese momento empezó el "caos". "Fue un tsunami. Él se enojó y mucho. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona. Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa", detalló.

Al preguntarle respecto de posibles situaciones de violencia doméstica Callejón respondió: “Violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo. Pero se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas. Situaciones violentas verbales... De desconocer a la otra persona".