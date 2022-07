El mal momento de Fernanda Callejón tras el accidente de su hija: "Durísimo"

La actriz relató un difícil momento que debió afrontar en el último tiempo. María Fernanda Callejón contó cómo se dio su separación de Ricky Diotto.

María Fernanda Callejón reveló las angustiantes situaciones que vivió en el proceso de separación de su exesposo, Ricky Diotto. La modelo y actriz dio a conocer cómo fue el momento exacto en que le pidió el divorcio al padre de su hija Giovanna.

La celebridad de teatro, cine y televisión dialogó con La Once Diez semanas después del insólito momento que vivió en el ciclo La Noche del Domingo, cuando su hija aceleró una moto eléctrica y se salvó de milagro de un accidente. "Fue durísimo, porque fueron muchos meses enteros sin poder dormir; muchos cuestionamientos y mucho autoflagelamiento", enunció Callejón sobre su desvinculación como pareja de Diotto.

Acerca de cómo se produjo la separación, la artista y presentadora de TV declaró: "Fui yo la que pidió el divorcio. Me saqué la alianza delante de él y le dije que me quería separar". Asimismo, dejó en claro que "hubo un hecho" puntual que prefirió no revelar. "No voy a contar cuál fue. Me cayó la ficha. Y cuando te cae una, te caen todas, como en efecto dominó", continuó Callejón ante las preguntas de la periodista Catalina Dlugi.

Y agregó: "Yo venía avisando y proponiendo... eso de la pareja abierta fue un gag, fue una cosa que le dije a Moria Casán...". "No lo llevamos a cabo, pero si lo hubiésemos hecho, ¿cuál es el problema? Cada pareja es un mundo", reflexionó.

El anuncio de María Fernanda Callejón sobre su separación de Ricky Diotto

En un descargo que hizo a través de una carta que leyó Ángel de Brito en LAM, María Fernanda Callejón manifestó: "Tenemos que informarles que, luego de 11 años de pareja, hemos tomado la difícil decisión de separaros". Y precisó: "Durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible".

En tanto, Callejón aseguró que llegaron a tomar esta decisión para que su hija Giovanna tenga un mejor futuro. "Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual", concluyó.