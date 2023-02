El calvario de María Fernanda Callejón: "Aún no me salió"

La actriz reveló el calvario que vive en las últimas semanas, a más de 6 meses de haberse separado de Ricky Diotto, con quien tuvo a su hija Giovanna.

María Fernanda Callejón reveló el calvario que sufre a más de 6 meses de separarse de Ricky Diotto, con quien estuvo en pareja durante 12 años. "Me parece extremadamente extraño", aseguró la actriz sobre el problema que enfrenta actualmente.

Si bien lo hicieron público en julio, María Fernanda Callejón y el músico Ricky Diotto se separaron en junio del año pasado, luego de 12 años de amor y ocho casados. La separación se produjo en medio de un escándalo, con acusaciones de infidelidad por parte del artista, quien intentó desmentirlo en diversas oportunidades. "Igual, ya venía en crisis hacía rato", reconoció Callejón en diálogo con Pronto.

Durante la misma charla, la actriz reveló que todavía no están divorciados en los papeles: "Estoy separada de hecho, esperando el divorcio". Y agregó: "Está en trámite pero me parece extremadamente extraño el tiempo porque el divorcio exprés sale rápido en teoría".

En ese sentido, la actriz sumó que comenzó el trámite en septiembre, pero cuando decidieron judicializarlo, "la jueza decidió esperar". La propia Callejón explicó que no entiende por qué tomó esa determinación la magistrada: "No tengo ni idea. Le pregunté lo mismo a los abogados pero yo ya tenía la cabeza puesta acá en la temporada".

Es que la ex vedette tuvo varios meses de mucho trabajo, según ella misma reveló: "Primero iba a venir con otra compañía y cuando Fabián Vena me convocó para dirigirme en Los vecinos de arriba, cambié de rumbo". A lo que sumó: "En el medio, hice el reality de Telefe, que conduce Marley y que va a salir ahora. Se llama The Challenge Argentina y fue genial hacerlo".

Telefe entró en conflicto legal y hay incertidumbre por el nuevo reality de Marley

Gran Hermano ya tiene fecha de fin en marzo de 2023 y Telefe ya se encuentra en plan de diseño de su próximo reality, un formato nunca antes visto en Argentina. Se trata de The Challenge Argentina, El Desafío, una competencia de desafíos extremos con famosos que conducirá Marley que ya se ganó su primer complicación y eso puso en jaque el estreno.

Aunque ya fue grabado el año pasado en Pilar, Telefe se vio obligado a adelantar la fecha de estreno del reality por cuestiones legales. Según publicó La Pavada, de Diario Crónica, el plan original del canal de la familia era guardar The Challenge para mitad de año (julio), pero por una cuestión de licencia la fecha tuvo que ser cambiada.

De esta forma, Telefe está evaluando si estrenar la competencia el domingo 12 de marzo tras la gala de eliminación o el lunes 13 de marzo, una semana antes del final de Gran Hermano. Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Lizardo Ponce, Jujuy Jiménez, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Oky Appo, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot serán los participantes de The Challenge, en su edición local.