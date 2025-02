Adiós a las suscripciones: ¿cuál es el dispositivo que permite ver películas y series gratis?

Cómo ver la televisión sin pagar un abono.

Los servicios de suscripciones para ver películas y series se fueron multiplicando con el paso de los años y contratarlos a todos implica un gasto que muy pocos que se encuentran en condiciones de llevar a cabo. Sin embargo, existe una alternativa que permite desbloquear ciertos canales en nuestro televisor y acceder a contenido gratuito en cualquier momento.

Al momento de buscar una película puede pasar que la misma no se encuentre disponible en el servicio de streaming que tenemos contratado, y que sea necesario que sumemos uno más para desbloquearla. Esto podría despertar cierto fastidio, pero existen alternativas que demandan un gasto inicial que con el paso de los meses se traduce en ganancia.

"Después de ver un tiempo de ver televisión por internet vuelvo a la TV por satélite", expresó Jesús Terreros en su canal de YouTube. En el video, se puede apreciar que compró una antena, un orientador de la misma y un decodificador que permitirá captar la señal para luego transmitirla en el televisor. Es importante mencionar que solo se tendrá acceso a canales TDA. Por lo tanto, la elección de este modelo de consumo queda sujeto a las opciones disponibles según el lugar, como también el gusto de las personas.

La clave de todo está en el GTMedia V8 UHD, que es un pequeño receptor de la señal que la antena envía para que luego podamos disfrutar de películas, series y eventos en vivo. Este se puede configurar de cierta manera que no solo se tenga acceso a los canales argentinos, sino a los de otros países. Algo que aumenta más el rango de diversidad de los productos disponibles para ser consumidos. No obstante, no es un reemplazo a todos los beneficios de los servicios de streaming.

¿Cómo hacer para que Netflix no me cobre por compartir la cuenta?

Con el objetivo de aumentar sus ingresos, las plataformas de streaming comenzaron a penar y cobrar por compartir los datos de las cuentas. La primera en aplicar esta medida fue Netflix que a fin de mes coloca un saldo extra a la subscripción por haber abierto sesión con un dirección de IP distinta a la que tenemos en nuestro hogar. Sin embargo, hay una manera de burlar la prohibición.

Para alterar la dirección de la IP de los dispositivos es necesario contar con el servicio de VPN. Es uno que le da a la personas poder elegir la dirección que más les guste para desplazarse por la web con cierta seguridad o desbloquear contenido que en su país no se encuentra disponible. Esto último es algo muy utilizado para que las plataformas de streaming adquieran mayor capacidad.

Antes de contratarlo es necesario saber si nuestro Smart TV soporta esta tecnología y si la aplicación puede ser instalada. En caso de que esté disponible, solo queda elegir la VPN que corresponde al hogar donde la cuenta de Netflix está registrada y comenzar a disfrutar del contenido sin tener que pagar el adicional.