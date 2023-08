Abel Pintos confirmó un secreto a voces sobre él: "Puertas para adentro"

Abel Pintos realizó una confesión inesperada sobre su vida personal en medio de su participación como jurado de Got Talent Argentina. La palabra del artista.

Abel Pintos es uno de los jurados de Got Talent Argentina

Abel Pintos es un artista argentino de 39 años que nació en Bahía Blanca y actualmente se encuentra incursionando en el mundo de la televisión con Got Talent Argentina, el reality show conducido por Lizy Tagliani por Telefe que se convirtió en su primera experiencia televisiva. El hecho de que esté haciendo sus primeros pasos en la pantalla chica y la decisión de alejarse de los escenarios por este nuevo trabajo fueron dos condimentos que le generaron una gran exposición en las últimas semanas, tan es así que se reveló un secreto a voces sobre su vida privada que sorprendió a todos.

"Esta propuesta llegó de una forma muy valiente de parte de los directivos de Paramount y de Telefé, porque ellos saben muy bien que yo siempre fui un artista más puertas para adentro", precisó Abel Pintos en diálogo con Diario Show. El artista destacó su participación en la pantalla chica dejando de lado los escenarios por un tiempo.

"De verdad que nunca había experimentado ningún formato televisivo y mucho menos de tanta exposición y encima haciendo algo que no es lo que yo vengo haciendo en estos 30 años de carrera", dijo. En ese momento, se acordó de las charlas que tuvo con los directivos de Telefe para que acepte la propuesta.

"Me dijeron 'mirá Abel, estamos seguros de que nos vas a decir que no, pero también creemos que puede haber una oportunidad para vos de experimentar algo distinto que a la vez te haga sentir cómodo'", replicó el artista sobre el intercambio privado que tuvo antes de sumarse al reality show conducido por Lizy Tagliani. El jurado está conformado por él junto a Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul.

Un mago se le plantó a Abel Pintos en Got Talent en medio de un truco: "Levantaste la voz"

Abel Pintos es uno de los cantantes más reconocidos de la Argentina. Comenzó su carrera tan solo a sus siete años, cuando vivía en Bahía Blanca. En 1997 lanzó su primer álbum Para cantar he nacido y desde ahí en adelante cosechó éxitos como Tu voz, La Llave, Sueño dorado y más. Actualmente es uno de los jurados de Got Talent Argentina, el reality show conducido por Lizy Tagliani en Telefe, donde protagonizó un momento llamativo con un mago rosarino que le hizo un truco de magia que despertó todo tipo de reacciones.

En la emisión del miércoles 23 de agosto, Got Talent Argentina recibió a un mago rosarino que realizó una performance muy cerquita del jurado y del público. El truco de magia consistía en que cada uno debía elegir un número del dado y esconderlo debajo del vaso. Con sus habilidades para detectar mentiras, el artista tenía que descubrir cuál eligieron los jueces.

Cuando llegó el turno de Abel Pintos, la dinámica de su presentación cambió por completo a diferencia de lo que hizo con La Joaqui, Flor Peña y Emir Abdul. "Vamos a usar tu voz, pero lo vamos a hacer de una manera más difícil. Me voy a dar vuelta y me vas a tener que responder 'no sé'. Podés usar un tono alto, medio o bajo, el que elijas te voy a pedir que lo mantengas de una manera monocorde", explicó el mago.

Cuando el cantante de 39 años se sometió a ese truco, el mago se detuvo al momento de llegar al número 6. "Levantaste la voz cuando te pregunté por el 5 y cerraste con un 'no sé' bien alto con el 6, pero me atrevo a decir, aunque me la complicaste, que para mí es el 5", dijo el mago, acertando una vez más, lo que generó la euforia de todos en el estudio.