A quince años de Gran Hermano, Nadia Epstein estará en un nuevo reality

La celebridad será jurado de una competencia que tiene como premisa la libertad sexual y de género.

La ex participante de Gran Hermano, Nadie Epstein, será parte de un nuevo reality después de quince años de su aparición pública en la edición donde la consagrada fue Marianela Mirra. La celebridad reveló de qué se tratará la nueva apuesta de entretenimiento de la que formará parte.

El nuevo formato se llamará Mansión de Enredadas - Podés ser vos y Epstein se comunicó con Primicias Ya para dar a conocer cuál será su rol en el programa. "Esta propuesta me llego y la verdad quise sumarme. Si bien es una apuesta diferente voy a participar del Reality de Enredadas", enunció la celebridad de televisión.

"Es una hermosa idea que estamos desarrollando a pulmón. Habrá un casting previo para quienes quieran participar y también todos aquellos que quieran apoyar y sponsorear este desafío, son bienvenidos", reveló también Gabu Enredadas, quien será jurado junto con Nadia y Mariana A. El reality tendrá una temática LGBTIQ y la premisa es que todos los participantes puedan mostrarse al mundo como lo que son.

Además, informaron que los concursantes no vivirán solos: "Les 20 elegides para participar convivirán también con dos integrantes del staff de Enredadas, con Karina Cappella que será la encargada de recreación deportiva", señalaron sobre el desarrollo del reality.

La denuncia de una ex Gran Hermano a Fabián Gianola

Griselda Sánchez, también participante de la edición que coronó a Mirra, se expresó sobre su experiencia con Fabián Gianola y lo denunció penalmente por abuso sexual. "Era muy asqueroso. Cuando me saludaba casi me besaba la comisura de los labios. Si le decías algo te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando. Tenía la mano loca. Te tocaba el culo ‘sin querer’", comenzó su descargo a finales del año pasado, a modo de apoyo a las víctimas que lo habían denunciado.

"Ya iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra. Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión", soltó luego. Además, Sánchez aludió a la respuesta de Gianola a las denuncias y la bronca que le ocasionó: "Me indignó ver el video que grabó luego de las denuncias porque parecía muy campante diciendo que es intachable, como una Carmelita descalza". por último, dejó en claro que habla desde su experiencia: "Yo no puedo decir si violó a alguien o no, pero era un maleducado y acosador. Fue tortuoso, desagradable".