"Ya escuché un montón de casos", el miedo de Nicole Neumann por sus hijas

Nicole Neumann fue noticia cuando se contagió de coronavirus y responsabilizó del hecho a su empleada doméstica. Sin embargo, al pasar los meses y conocerse que algunas personas se recontagian, la modelo expresó su preocupación por la salud de sus hijas.

La panelista de Nosotros a la Mañana se refirió al tema en el programa de El Trece e hizo foco en la angustia que le genera saber que sus hijas Indiana, Allegra y Sienna se encuentran de vacacione en México junto a su padre, el exfutbolista Fabián Cubero, y su pareja, la influencer Mica Viciconte.

Al estar fuera del país, la modelo tiene miedo que las jóvenes puedan infectarse de nuevo con COVID-19, como les pasó cuando ella terminó contagiada. Visiblemente preocupada por la situación, la panelista señaló: "Yo ya escuché a un montón de cercanos recontagiados. Y sí, tengo miedo de volver a contagiarme".

En ese contexto, su compañero Karina Iavícoli quiso saber más y consultó sobre las pequeñas. "Ahora que vuelven tus hijas de viaje, ¿cómo vas a hacer?", indagó. Neumann detalló entonces que sus hijas "se tuvieron que hacer el PCR para ir y dieron negativas", pero que a la vuelta deberán cumplir con los protocolos sanitarios correspondientes para evitar la dispersión del coronavirus.

"Ellas no tienen tanta información porque son chiquitas, pero si querés volver al país lo tenés que hacer dentro de las 72 horas previas a que te subas al avión", respondió la modelo.

En ese momento, la conductora Sandra Borghi aprovechó para hacer una pregunta filosa. "Van a tener que hacer la cuarentena…", introdujo la periodista que trabaja también en TN. "Sí, sí, como la tuve que hacer yo", contestó Neumann al referirse a un reciente viaje a Miami. Entonces, Borghi consultó si el aislamiento lo harían con Cubero o con ella.

Sabido es que desde su separación, el exfutbolista y la modelo nunca tuvieron una buena relación y protagonizaron varios escándalos mediáticos. De hecho, el último estuvo relacionado precisamente con el viaje a México de Cubero y Viciconte. "No sé, yo quiero que vuelvan conmigo. Pero la lógica dice que tendrían que quedarse con él, pero bueno…", afirmó con prudencia la mediática.

El escándalo entre Nicole Neumann y Cubero por las vacaciones México

Las peleas entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no dejan de sucederse y la última tuvo que ver con las vacaciones del exfutbolista y Mica Viciconte en México.

Ante una pregunta de Karina Iavícoli sobre si Neumann se enteró que sus hijas estaban fuera del país una vez que habían viajado, la mediática no se atrevió a confirmar o desmentir esa versión, pero dejó en claro que no sabe la fecha exacta en que comenzaron las vacaciones.

En relación a esto, en la emisión del martes de Nosotros a la Mañana, Karina Iavícoli le consultó a la modelo si era cierto que se enteró de que Siena, Alegra e Indiana estaban en ese país una vez que ya se había concretado el viaje. La modelo no confirmó ni desmintió la información, pero sí dejó en claro que no sabe la fecha exacta en que sus hijas salieron del país. “Creería que el 3, el 4 (de enero)”, afirmó. “¿Cómo ‘creería’? ¿Vos me estás diciendo que no sabías cuándo se iban tus hijas?”, repreguntó su compañera. “No entremos... Yo no voy a contestar nada. Todo lo que esté fuera de cómo tiene que ser lo están llevando los abogados, como corresponde”, concluyó Nicole.