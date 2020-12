Fuerte mensaje de la hija del Diez para su hermano.

Gianinna Maradona se dirigió de forma contundente hacia Diego Jr., el hijo italiano de Diego Maradona que finalmente fue reconocido por el Diez. Y lo hizo para pedirle disculpas públicas, para reconocerlo como hermano y para asegurar que ella fue víctima de "una mentira" de su papá. El periodista Ángel de Brito rememoró aquel momento vivido en su programa, Los Ángeles de la Mañana, tras conocerse el conflicto entre Junior y Luis Ventura tras este último afirmar que, quizá, no es hijo del astro argentino.

"Quería hablar porque saltan de todos lados y quería hacerlo con ustedes ya que ahí yo me senté y dije lo que me había contado mi viejo. Entonces, creo que me hubiese encantado que me lo hubiese dicho a mí antes de que salga en todos lados y todo el mundo sepa las cosas", comenzó diciendo Gianinna Maradona, con Diego Jr. en el piso de El Trece.

Sin más rodeos, la hija menor del matrimonio que mantuvo Diego Maradona con Claudia Villafañe manifestó sus ganas de haberse podido enterar de la verdad por boca de su propio progenitor: "Básicamente que me diga 'mirá, hija, te mentí en su momento y te pido que me perdones, te pido disculpas' y todo perfecto, todo genial. Y quería pedirle disculpas al aire, delante de todos, a Diego Jr. por haber creído una mentira de mi papá y listo, ya está. Quiero terminar el tema acá y punto".

De Brito no cree en la versión de Luis Ventura: Diego Jr. es hijo legítimo de Diego Maradona

De este modo, De Brito (quien aseguró no creer la teoría de su colega Luis Ventura) aportó su conocimiento a una causa que generó polémica y en la cual la propia Gianinna Maradona reconoció que Diego Jr. es su hermano. De hecho, según el propio periodista de LAM, ambos han comenzado a establecer un vínculo virtual, debido a la distancia que ambos mantienen (el italiano vive en su país natal, y tiene su familia allí).

Diego Maradona Jr. llevará a la justicia a Luis Ventura

El culebrón que se desató tras la muerte de Diego Maradona parece no tener fin. Poco más de una semana después de la triste noticia que conmocionó a millones de personas, el periodismo se ha dedicado a realizar un show en torno a la vida y los vínculos de Pelusa. Sin embargo, no todos quedarán impunes. Diego Maradona Jr. notificó que llevará a Luis Ventura a la Justicia, luego de que el panelista dijera públicamente que no es hijo de el Diez.

En Los Ángeles de la mañana, Diego Jr. tomó la palabra y enfrentó los dichos del periodista y confirmó que irá ante la justicia, luego de poner en duda su identidad. Vale recordar que, tiempo atrás, se dijo que era hijo de un hermano de Diego Maradona. Sin embargo, el futbolista luego lo reconoció como su hijo, sin realizarse un ADN.