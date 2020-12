Diego Maradona falleció el pasado miércoles 25 de noviembre en su casa del Tigre, Provincia de Buenos Aires. La noticia fue muy dura para todo el mundo, y sobre todo para el pueblo argentino, que al día de hoy lo siguen recordando. Sin embargo, y lamentablemente, los medios de comunicación han realizado un verdadero circo en torno a la muerte del mejor futbolista de la historia. Con absoluta irresponsabilidad, decenas de periodistas e invitados han brindado testimonios sumamente bochornosos. Uno de ellos es Horacio Pagani, que durante su visita al programa de Mirtha Legrand sostuvo: "Él se quería morir".

El último sábado por la noche, Pagani fue uno de los invitados que Juana Viale tuvo en El Trece. Durante la cena, en la que también dijeron presente la presidenta del PRO Patricia Bulrrich, la comediante Fátima Florez y el actor Mauricio Dayub, el verborrágico periodista de TyC Sports protagonizó un espantoso discurso.

Como si fuera poco, Patricia Bullrich también se animó a opinar acerca de la inesperada muerte de Maradona, que causó una verdadera conmoción en todo el planeta. Aunque, claro está, diferentes medios y periodistas han sacado provecho para figurar y vender noticias morbosas de interés para el público. Y Pagani no fue la excepción.

El repugnante comentario de Horacio Pagani sobre la muerte de Maradona al aire en TV:

Horacio Pagani realizó un insólito comentario sobre la muerte de Diego Armando Maradona en el programa de Mirtha Legrand: "Él se quería morir. Yo creo que las últimas declaraciones que hizo...". Asimismo, dio sus razones por las cuales cree que Pelusa no quería vivir más: "El impacto que hizo al cumplir los 60 años, lo llevó a hacer una retrospectiva absoluta de su vida triunfal. Fijate cómo retrocedió hasta la infancia, que tenía patios de tierra, extrañaba al padre y a la madre, fundamentalmente. La madre murió hace 9 años y el padre hace 5. Pegó un retroceso. Se le vio en la cara que tenía, el día que lo presentaron en la cancha de Gimnasia. Después lo internaron no por la operación que le hicieron, lo operaron porque tenía anemia y tenía una depresión".

La macrista Patricia Bullrich tomó la palabra y manifestó: "Estaba mal de salud".

Luego, Pagani volvió a sostener: "Estaba muerto hace 20 años. Lo que pasó en Punta del Este fue una cosa imposible de creer que pudiera lograr sobrevivir. Su corazón lo tenía funcionando al 16%. Vivió 20 años más, pero yo creo que este último tiempo, él dice que era feliz con la pelota y la cancha únicamente".

Patricia Bullrich lo interrumpió y agregó: "Esos son sus orígenes. Es como volver a ese lugar, a tu idea. Esta cosa del potrero, la pelota... Hay que ponerse en el lugar de alguien que no puede caminar, no puede salir a ningún lado... Por ahí, se lo discutía por otra cosas. Yo creo que hay tantos personajes en la historia de la humanidad que no han podido convivir con esta realidad de ser uno de los más famosos del mundo en un determinado tema y no poder salir a la calle, no poder tener vida es muy duro".

Finalmente, Pagani selló su análisis sobre Maradona con el siguiente comentario: "Yo digo que... Cuando uno dice: 'Si yo hubiera sido Maradona, hubiera hecho tal cosa...' Nadie se puede poner en el papel de la persona más conocida del mundo. Nadie. Es un papel único e irreemplazable".