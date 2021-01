El final del 2020 fue duro para mucha gente, teniendo en cuenta los cambios y las complicaciones que produjo la pandemia de coronavirus. Antes de llevar adelante el último programa del año en la mesa de Mirtha Legrand, Juana Viale realizó una apertura que provocó las críticas de televidentes e incluso colegas. Uno de ellos es Ángel de Brito, quien la fulminó en las últimas horas: "Estuvo de más".

¿Qué es lo que hizo Juana Viale? Minutos antes de presentar la mesa de invitados, y con una canción de El Dipy de fondo, la conductora hizo un fuerte descargo en el que expresó: "Váyanse todos a la pu... que los parió". Si bien la nieta de Mirtha no aclaró demasiado la situación, indicó: "A todos muchísimas gracias por haber estado y hacerme el aguante de algo que no sabía hacer al principio. Aprendí un poquito. No saben lo que significa estar en cada programa con una mina que casi no sabía preguntar".

Durante el programa de CNN Radio, De Brito cuestionó la actitud que tomó Juana y la destruyó con un tajante testimonio: "No soy fan de Juana, nunca lo fui y todos lo saben. El insulto estuvo de más, no me pareció correcto. Sufrió muchas de las cosas que dijeron y por eso tuvo como esa especie de desahogo. Parece que le pegaron algunas balas...".

Lejos de ponerle un poco de paños fríos a la situación, el también conductor de Los Ángeles a la Mañana resaltó que Juana Viale debería tomarse con más calma las críticas: "Que se la banque o reaccione de otra forma. Esto es la televisión, mirá si todos reaccionáramos así por las críticas que recibimos. Ella no está en su programa, es el de su abuela. Ella está de prestado ahí. Mirtha debe estar que trina con Juanita, ella jamás hubiera dicho algo así".

Qué es lo que Mirtha Legrand dijo sobre los insultos de Juana Viale en TV:

En diálogo con Primicias Ya, y consultada por el accionar de su nieta Juana Viale, Mirtha Legrand expresó: "Me dijo Juani que ése es el título de una canción. Yo también la había escuchado varias veces en radio. Me hizo rememorar mi famoso '¡carajo, mierda!' del cual siempre me arrepentí".

"Nadie elogió la evolución maravillosa que tuvo. Y que el sábado ganó la audiencia de todos los canales. Me gustaría que siga ella también el año que viene, pero no sé si ella querrá", agregó Mirtha en defensa de su nieta.