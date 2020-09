La periodista Tamara Pettinato estaría cerca de la vida de un famoso periodista. La panelista de Cortá por Lozano protagonizó un sorpresivo cruce con el hijo de Paulo Kablan. Facundo, de 23 años, se presentó en la cámara donde su padre sale al aire de Telefe para dialogar con la protagonista. Ella consultó por la edad del joven, a quien apodó como Kablan Junior.

“¿Qué edad tiene Kablan menor?”, consultó Tamara Pettinato. Al escuchar que Facundo Kablan tiene 23 años, la periodista continuó: “Hola Kablan Junior. Te hago una pregunta. ¿Hasta qué edad sos de salir con chicas?”. De forma inmediata, el hijo del periodista respondió sin filtros: “No tengo problemas porque para el amor no hay edad, así que no me hago mucho problema”.

Tamara Pettinato invitó al hijo de Kablan a tener una cita

Ante la mirada atenta de Paulo Kablan, Tamara Pettinato invitó al hijo del periodista a tener una reunión para conocerse: “Ya abrieron los bares y ahora se puede tener cita en un bar a distancia, con barbijo, para ver si nos llevamos bien. Podes venir con tu papá”. Al escuchar esto, Verónica Lozano le advirtió a Tamara Pettinato que ella también tiene un hijo, a lo que la protagonista contestó: “El hijo se oculta”.

“Quiero saber si es verdad que cocina”, consultó Tamara Pettinato. Rápido de reflejos, Facundo Kablan le advirtió a su posible compañera de cita que él se pondrá al frente de las cuestiones culinarias sin ningún tipo de problemas: “Si no cocina me encargare yo. Si le gusta el pescado le puedo hacer un ceviche con leche de tigre”.

Tamara Pettinato reveló la enseñanza sexual de 'La Negra' Vernacci

"Mi anécdota favorita con ella, que no pasa nunca de moda y todavía la aplico, es de cuando iba a su casa. Yo tenía 18 años y era la niñera de Vicente. Ella nos daba clases a mí y a mis amigas, porque yo llevaba amigas a sus cursos, y nos enseñaba cómo hacer sexo oral con globos largos, como de payaso", expresó Tamara, con un tono de gracia, al aire de Telefé.

Asimismo, la panelista de Cortá por Lozano, agregó: “Te digo que es algo que me sirvió para toda la vida. Te quiero mucho, ya sabés, y agradezco mucho tenerte en mi vida y que me des los consejos que me seguís dando, y que me los des hasta la muerte".