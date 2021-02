"Lo defendería": Baby Etchecopar proclamó que banca a Alberto pero reveló por qué lo bloqueó de Whatsapp

Inesperada declaración de Baby Etchecopar: "Yo lo defendería a Alberto".

Preparando su vuelta a A24, Baby Etchecopar lanzó una inesperada declaración sobre su relación con el Presidente Alberto Fernández y declaró que "lo banca" pero lo bloqueó de Whatsapp. "Yo lo defendería a Alberto, yo conocí a un Alberto con una esencia bárbara". reconoció, dando a entender que la relación entre ambos, actualmente, no es la mejor.

En diálogo con Alejandro Fantino, el conductor macrista contó que banca a Alberto y que tiene una gran relación con él que se se fue gestando a lo largo de los años. Sin embargo, declaró: "Lo bloqueé en el Whatsapp". Y dio las razones que lo llevaron a tomar la drástica medida y bajo que condición volvería a tenerlo en la red de mensajería móvil.

"Alberto me llamaba (y yo le preguntaba) '¿Cómo está tu mamá?', cuando falleció la mamá. Nos hemos encontrado en un acto, en un velorio, a los besos... (Le pregunté) '¿Alberto cómo estás de los pulmones?', una vez que lo internaron", recordó Baby, mostrando el buen trato que mantenía con Fernández.

Y señaló, imitando el tono de voz del presidente: "Cuando yo tuve quilombos con las feministas, (me preguntaba) 'Baby querido, ¿cómo estás, te trajeron muchos problemas?' ¡Un caballero!". "Un día, estando al aire, me pone: 'Baby, lo que estás diciendo es muy cruel, es de odio. Yo no dije lo que vos decís que yo dije...'. Entonces dije: 'No, flaco, si empezamos así, a todos los días llamarme... A mí no me llama ni (Daniel) Vila, no me jodas al teléfono. Fue cuando era presidente ya, y lo bloqueé... Se acabó Alberto", sentenció, sin preámbulos.

"Lo conocí cuando llega Néstor (Kirchner) al poder, y Alberto tenía un auto azul. Una noche yo andaba pelotudeando por La Boca como a las 12 de la noche, yo también paseo en auto y pienso... Y lo veo a él manejando, que era como un (Santiago) Cafiero, tenía el cargo de él...", rememoró Baby.

Sin embargo, admitió que estaría dispuesto a desbloquearlo de Whatsapp con una condición: "Si él deja de hacer estas cosas que hace yo le vuelvo a abrir el teléfono. Porque yo lo defendería a Alberto, yo conocí a un Alberto con una esencia bárbara. Salí al aire y dije: 'La verdad que lo admiro, sin custodia, vidrios bajos, un tipo pensando... Tiene que estar muy limpio un político para andar así'. Si vuelve a ser Alberto, le abriría el teléfono. Y nos quisimos mucho, lo defendí varias veces que le pegaron".