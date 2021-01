Sebastián El Pollo Vignolo sorprendió a los periodistas de ESPN Argentina con una polémica frase sobre la Bombonera, luego del empate sin goles entre Boca y Santos por las semifinales de la Copa Libertadores. En medio de ESPN F90, el conductor aseguró que el estadio del Xeneize "no asusta a nadie".

El Pollo comenzó el programa con un encendido editorial contra quienes criticaron a Miguel Ángel Russo por no realizar un planteo ofensivo en la Bombonera y proteger su propio arco. Con el ceño fruncido y un tono de voz elevado, Vignolo habló de la cancha de Boca y dejó un extraño y controvertido elogio para los hinchas "Si ustedes no interpretan y no notan la diferencia de ahora con antes va a ser difícil. Para lo que algunos resultados es importante, para otros es fatal. Salgan de lo que pasaba antes, salgan del mundo normal, salgan de una Bombonera llena, salgan de lo que es ir de visitante a jugar a Brasil", comenzó el periodista.

En esa línea, el conductor consideró que en el contexto de las canchas sin público debido a la pandemia de coronavirus, "jugar como local te da la posibilidad de perder más que de ganar". "Jugar de local es más complejo, te trae más perjuicios que beneficios", reafirmó El Pollo, al tiempo que se dirigió a los televidentes: "Díganme el beneficio de Boca para Boca, ahora, sin gente ¿Cuál es? ¿La bandera? ¿Cuál es? ¿Conocen el vestuario? ¿Cuál es? ¿Te ponen el ambiente? ¿Cuál es? ¿El césped?. Sólo Racing, y vaya a saber por qué, sintió que la Bombonera estaba llena".

Sin vueltas, Vignolo resalto que a la Bombonera "la hace grande la gente, la hace mover la gente" y que sin hinchas "es un monumento, nada más, que tiene su historia, pero solo, vacío desierto". "La verdad que no asusta a nadie", remató.

El relator subrayó que "jugar en la Bombonera en este contexto, si te meten un gol es un tema". "¿De qué localía me hablan? Si da igual. Ustedes están todavía pensando que estamos todos sin barbijo, que no existe el alcohol en gel, que no pasó el covid. Me están hablando de tres años atrás, un año atrás, no sé hace cuanto que empezó esta porquería", insistió, enojado.

El Pollo criticó que algunos "están analizando el fútbol de hoy con la mirada de ayer" y disparó: "La localía, linda. Tenés más para perder que para ganar. Te meten un gol y tenés que ir a hacer dos a otro lado. En mi arco, cero. No es dramático que Boca haya empatado 0 a 0 contra un equipo brasileño. Hasta el técnico de Santos dijo que sacó un buen resultado Boca".

"Si Boca le mete un gol, ya es todo un tema para Santos", destacó en medio de una serie de halagos al planteo de Russo. "Creo que la parte más difícil de que no le metan goles en su casa ya la consiguió. Ahora queda la otra, el otro laburo, tiene una semana para trabajarlo. Boca no sacó un mal resultado", enfatizó.

La vuelta entre Boca y Santos

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Boca y Santos definirá al último finalista del certamen continental, en un duelo que sigue muy abierto.

El partido se jugará el próximo miércoles 13 de enero de 2021. El horario de comienzo del encuentro está estipulado para las 19.15, hora argentina.

Al ser local el Peixe, el Xeneize corre con la ventaja del gol de visitante. Es decir que en caso de que se produzca un empate con goles (1 a 1, 2 a 2, etc.) el equipo argentino logrará su pase a la final. Por su parte, el empate sin goles conducirá a los penales, método por el cual Boca eliminó a Internacional de Porto Alegre. Claro está que la victoria de cualquiera de los dos equipos también les otorgará el boleto a la definición.

El árbitro del partido será el colombiano Wilmar Roldán, uno de los mejores considerados de Sudamérica, mientras que el polémico VAR estará el chileno Julio Bascunián, que estuvo en el partido de ida entre River y Palmeiras.