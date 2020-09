Durante la semana, Gladys "La Bomba" Tucumana fue noticia a causa de un repudiable comentario xenófobo que quedó capturado en una cámara oculta que le hicieron y terminaron emitiendo en televisión. "Esta ropa es de una villera boliviana", se quejó sobre su vestuario en el Cantando 2020. Ahora, la cantante pidió perdón, pero tuvo un polémico gesto como compañera de trabajo.

Más allá de que la frase se dio mientras hablaba con alguien de su círculo íntimo, es importante remarcar el clasismo y la xenofobia que la componen. Por supuesto, la cantante no sabía que la estaban filmando y en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, hizo su descargo. "Casi me muero cuando veo eso", había reconocido. "Me grabó en una charla íntima. ¿A esas cosas llega el ser humano? ¿A esas cosas tan bajas? Estoy tremendamente dolida, me grabó diciendo cosas que yo sentía", afirmó en ese momento sin pedir disculpas.

Todo cambió luego de una denuncia que realizó la comunidad boliviana en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Recién allí, la "Bomba" decidió retractarse. "De rodillas, si ofendí a alguien, le pido disculpas. Uno en un lugar íntimo, en un momento de bronca, puede decir cualquier estupidez. Me arrepiento y pido re contra re mil perdones, con toda mi alma", expresó en la revista Paparazzi.

Además dejó en claro que se equivocó, reconoció el error y remarcó insólitamente: "Jamás podría ofender a nadie, menos a la comunidad porque los adoro y he trabajado para ellos muchas veces". Más allá de esto y quitándose un poco la culpa, la cantante tucumana disparó fuertemente contra la cronista que la filmó, Maite Peñoñori: "Eso no quita que se invada mi espacio y privacidad como lo han hecho".

