Miguel Ángel Silvestre reconoció que Lali Espósito lo tiene enamorado por muchas razones

¿Amistad o confesión de amor? No se sabe, pero lo cierto es que Lali Espósito se llevó todos los elogios por parte de su colega, Miguel Ángel Silvestre, con quien compartió el protagonismo en la serie Sky Rojo, que se estrenará en Netflix el próximo 19 de marzo. A pocos días del lanzamiento, los actores fueron invitados a El Hormiguero y dejaron en claro que mantienen el mejor de los vínculos.

Pero Silvestre no solo habló desde un lugar amistoso, sino que reconoció que Lali lo tiene enamorado por varios motivos. El actor tuvo que presentar a su compañera y sorprendió con sus palabras: "Lali me tiene enamorado por mil razones, pero lo primero de todo creo que es una representante muy importante del feminismo en el mundo".

Mientras Lali lo observaba y escuchaba atentamente, Silvestre continuó confesándose: "La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo... Es una gran cantante y es una de las mejores actrices con la que yo he trabajado". Luego, el reconocido actor reveló qué era lo que más le gusta de su colega: "A veces yo pienso inspiraciones para mi sobrina y creo que Lali, por esa escucha y esa empatía que tiene, está dejando una huella muy bonita en el mundo".

Por si hacía falta aclarar más su amor, Silvestre se declaró en frente de Lali: "Loquito por ella, qué quieres que te diga".

Después de su contundente confesión, el actor le besó la mano a la cantante, para cerrar su momento romántico. La ex Casi Ángeles quedó sorprendida por las declaraciones de Silvestre y, en tono de broma, le contestó: “Todo esto era porque nos casamos en abril y veníamos a contárselo”.

Pero la respuesta de Lali fue más por el lado amistoso y afirmó: "Es un gran compañero, es un amor. Me emocioné mucho. Entre el nervio de estar acá con vos y todo y él me acaba de bajar a tierra con estas palabras, me acaba de hacer entender que lo más importante siempre es esto. Lo que te queda de este trabajo siempre son los amigos, la gente querida, el aprendizaje... Y bueno, qué lindas palabras cariño, te quiero”.

Obviamente, ambos dieron detalles sobre el estreno de Sky Rojo y Lali explicó por qué la historia de la serie le resulta tan interesante: "Nosotros creemos que es un pelotazo, la verdad, pero porque tenemos el subidón de que de verdad sabemos que hicimos algo muy diferente a lo que hay".

La serie que se estrenará próximamente en Netflix y que Lali estuvo filmando en España es de los creadores de La Casa de Papel, por lo que la cantante consideró que "no debe ser fácil para los creadores hacer algo después" de su éxito. "Se la han jugado", admitió y contó que Sky Rojo "no se parece a otra serie y toca un tema muy sórdido como es la trata de mujeres”.