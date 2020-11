Crudo testimonio de la famosa cantante de cumbia.

La famosa cantante de cumbia Gladys La Bomba tucumana se encuentra pasando por un difícil momento familiar. Al aire del Cantando 2020, la participante de este certamen reveló el hostigamiento que sufre de su ex-pareja, Sebastián Escacena, y apuntó contra su persona: "Mi ex que agradezca que todavía no está tras las rejas, pero seguramente eso va a suceder en algún momento".

"Pasó algo muy grave. Falta mi auto que compramos entre mi hijo, mi sobrina y yo porque tengo una mamá enferma que está en la cama hace 8 años y necesitaba un vehículo para cualquier cosa que necesitara en Tucumán”, reveló La Bomba, quien también transita por un delicado momento en cuanto a la salud de su madre respecta. Por otra parte, Gladys La Bomba Tucumana detalló el contenido de los mensajes con los que su ex-pareja la hostiga.

Sin ningún tipo de filtros, Gladys La Bomba Tucumana afirmó: “Justamente hoy me mandó un mensaje con fotos, que las tengo todas, y me dijo ‘mira, con esta te hice esto cuando vos estabas laburando, con esta también y con esta otra también’. Me mandó esas fotos diciéndome todo eso. Es doloroso y vergonzoso para mí que soy una mujer grande. Me duele en el alma porque tengo un hijo al cual respeto con el alma”.

La Bomba tucumana se olvidó la letra de su canción al aire del Cantando 2020

En medio de este difícil momento, y por lo complicado que es atravesar un escenario de esta índole, La Bomba se olvidó la letra de la canción que debió interpretar en el Cantando 2020. Junto a su hijo Tyago Griffo interpretó Usted, uno de los tantos éxitos de Luis Miguel. De todos modos, más allá del percance musical, lograron culminar con una buena presentación al aire de El Trece.

Por otra parte, Gladys La Bomba tucumana afronta una causa iniciada a raíz de una denuncia de Morena Rial. La joven se presentó en la Fiscalía Nº22 de la Ciudad de Buenos Aires para acusar a la cantante por discriminación. En diálogo con Teleshow, el abogado de la denunciante (Alejandro Cipolla) aseguró: "La notificaron por la causa de Morena para que se presente y designe un abogado defensor. Se encuentra formalmente imputada por el delito de discriminación".

La denuncia de Morena Rial llegó a raíz de una entrevista que La Bomba tucumana realizó en Intrusos, el programa conducido por el padre de la denunciante. En medio de su relato y explicando el bullying recibido en las redes sociales, Gladys La Bomba Tucumana comenzó a enumerar las palabras con las que se referían a su persona: "Empanada de esto, negro villera, sucia, pata sucia, ladrona, el único tema que tenés (por La pollera amarilla), gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial...".

Las últimas palabras fueron advertidas por Morena Rial, quien denunció a la cantante de cumbia. Por su parte, la cantante tucumana se defendió: "¿Cómo puede imaginar, una mente perversa y malvada, que yo me voy a sentar en un programa a agredirla o hacerla sentir mal? Estaba enumerando la maldad que tiene la gente para hacer sentir mal a las personas. Fue en ese contexto”.