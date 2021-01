¿Ernesto Tenembaum a MasterChef Celebrity 2? su curiosa habilidad culinaria

En pleno armado de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity" surgen nombres de los famosos que integrarán el reality y crece la expectativa por saber quienes serán los nombres restantes, dispuestos a ponerse el delantal de cocinero y conquistar el exigente paladar de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. En este contexto, semanas atrás el periodista Ernesto Tenembaum le reveló al humorista gráfico Tute un descubrimiento de cuarentena. "Me di cuenta de grande que me gusta cocinar", confesó Tenembaum. ¿Indirecta para Telefe?

Durante la cuarentena, el humorista gráfico Tute creó un ciclo llamado "Entrevistas dibujadas" en donde charla con figuras de la talla de Graciela Borges, Joaquín Furriel, Ofelia Fernández, Alberto Fernández, Camila Sosa Villada, entre otros artistas y figuras públicas de Argentina. La premisa es sencilla: en vez de ser Tute el entrevistador, lo son sus dibujos. El formato corto y original sumó cientos de espectadores en cuarentena, atentos a los nuevos videos que salen los días lunes y jueves. Y uno de los entrevistados de diciembre fue el periodista Ernesto Tenembaum, quien mantuvo un diálogo distendido y amable con el hijo de Caloi.

Luego de responder preguntas como "¿a qué momento de la infancia le gustaría volver?", "¿para qué sirve el arte?" y "¿cuáles son sus miedos", los dibujos de Tute quisieron saber un descubrimiento que Ernesto Tenembaum hubiera desarrollado en cuarentena. "Descubrí de muy grande que me gusta cocinar. Para mí, hacer una tortilla de papa o de acelga sin ponerme nervioso es como decir 'wow, mirá lo que me salió'. Es una boludez para quien sabe", confesó el periodista, entre risas.

"El momento más incómodo de mi vida fue el día que pude tener sexo con una chica que me gustaba mucho y le quise decir 'que lindo haber venido a tu cama', en vez de 'que lindo haber venido a tu casa", respondió en otra de las preguntas. Por otro lado, también compartió cuanto lo extraña a su colega y amigo Marcelo Zlotogwiada.

Repudiable: Tenembaum comparó la vacuna Sputnik con el dióxido de cloro

Ernesto Tenembaum es uno de los periodistas que más fuerza hace en su campaña contra la vacuna Sputnik V y jamás pierde una oportunidad enmarañar a sus oyentes con fake news. Sin embargo, en esta ocasión, el conductor desbarrancó con su conclusión al comparar la vacuna con el dióxido de cloro.

Todo surgió con la reflexión en su programa radial del insólito caso en el que un médico recetó dióxido de cloro a un paciente y éste terminó muriendo. "Estaba viendo que Fernán Quirós decía: "medicamento no autorizado por la ANMAT no se debe aplicar". Y esa es la visión médica y científica, es indiscutible eso. Pero al mismo tiempo uno sabe que el ejemplo que él da respecto del aceite de cannabis para uso terapéutico no era un medicamento autorizado por la ANMAT y hoy está utilizado por la ANMAT. Por lo tanto hay medicamentos que no son aceptados y que en un momento si lo son".

"Eso plantea un dilema, que no es muy distinto de la vacuna Sputnik que no está validada como lo está internacionalmente y nosotros la aplicamos en tiempo de pandemia", comparó irresponsablemente el periodista.

Y concluyó: "Tantos medicamentos que se decían no lo apliques que no funciona y en un momento empieza a funcionar. Cuando empieza a funcionar es porque ya funcionaba antes".