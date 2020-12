El conductor Andy Kusnetzoff afrontó una grave acusación por parte de Belu Lucius.

La influencer Belu Lucius dialogó con Radio Rivadavia y relató lo difícil que le fue ser parte de PH: Podemos Hablar en la emisión del pasado sábado. Según sus palabras, el conductor Andy Kusnetzoff la llevó a un terreno incómodo en el cual terminó irrumpiendo en llanto. ¿El motivo? Recordó el fallecimiento de Santiago Vázquez, hermano del actor y con quien compartió las vacaciones en las que el joven perdió la vida de forma inesperada.

"Tuvieron que parar la grabación porque yo era una catarata de lágrimas. Fue un poco brusco que pasáramos de un video de MasterChef a que me hagan una pregunta que nada tenía que ver", reveló Belu Lucius, haciendo alusión al episodio en el que debió manifestarse sobre la miocardiopatía hipertrófica que terminó con la vida de Santiago Vázquez.

Acto seguido, Belu Lucius agregó: "Si esto pasara en diez años, quizás actuaría diferente. Yo no sé si son las reglas del juego, porque para mí la tele es un trabajo y yo no cambio mi personalidad en la vida real, pero tuve una charla con Andy detrás de cámara porque fui partícipe de un momento muy triste de mi vida del que nunca hablé".

La polémica por el mal momento que pasó Belu Lucius en lo de Andy Kusnetzoff

"Nunca quise estar en ese lugar de tener que dar explicaciones de algo que a mí no me corresponde. No me gusta y no me gustó verme así. Fue un viaje que habíamos planeado con mucha felicidad, porque iba mi hermana, unas amigas de ella, Santi con sus amigos, mi marido y yo. Estábamos haciendo juntos la obra El Canasto, éramos amigos y un día dijimos, 'juntémonos todos en un hotel de esos que vas y comés porque está todo incluido, con playa, que a la noche hay shows'. Era un planazo", explicó la influencer en Telefe, mostrando el optimismo con el que habían planeado un viaje que terminó transformándose en tragedia.

Por otra parte, Belu Lucius recordó el fatídico momento en que se enteraron de la tragedia que se llevó la vida de su amigo en forma inusitada: "Cada vez que recuerdo esa imagen trato de borrármela, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo. De esas personas que no tienen maldad, que nunca te van a hablar mal de nadie, y no existen muchas personas así. No pudimos hacer nada, tratamos de asistirlo".