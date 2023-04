Ganó más de $100 millones en el Telekino y no aparece: preocupación en CABA

El pozo del ganador es de 130 millones, una casa, un auto 0km y un viaje para dos personas por la Argentina. ¿Qué puede pasar si una persona que ganó el Telekino no aparece?

Una persona, cuyo nombre es desconocido, tuvo un golpe de suerte al comprar un cartón de Telekino por solo $200 en un local de lotería en Belgrano (Ciudad de Buenos Aires). Para sorpresa de todos, acertó exactamente los 15 números y fue el ganador del gran premio de $130.797.129. Además, el ganador se hizo acreedor de una casa, un auto 0KM y un viaje por el interior del país. El premio se venció el 14 de marzo y hasta el momento nadie ha reclamado el pozo.

Camila Martínez, la vendedora del cartón, se sorprendió junto con todos los demás al enterarse de que el premio aún no había sido reclamado. El local de lotería está ubicado en la calle Pampa al 2000 de Belgrano y desde allí se vendió el cartón ganador el 19 de febrero.

Este hecho es bastante inusual y ha llamado la atención de muchos, ya que el premio es bastante grande y normalmente se reclama rápidamente. Es posible que el ganador no se haya enterado del premio o que simplemente no haya ido a reclamarlo por alguna razón desconocida. De hecho, la misma agenciera aseguró que "como se trata de un monto grande, muchas veces la gente no quiere cobrarlo en el comercio por miedo y van directamente a Lotería. Me comuniqué con ellos y me confirmaron que hasta el momento todavía nadie pasó a cobrar”. Por lo tanto, ¿qué pasa si se vence el plazo y nadie reclama?

Qué dice el reglamento si una persona no aparece para cobrar el premio de la quiniela o lotería

Según los datos oficiales brindados por la Lotería, "el derecho a cobrar los premios caducará a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo al que corresponde el cupón ganador, momento a partir del cual los importes no reclamados serán acreditados al Fondo de Reserva correspondiente. Este lapso podrá ser modificado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires".

Cuándo, dónde y cómo se reclama el premio

En caso de ganar premios de Quiniela que no superen los $50.000 es posible cobrarlos al día siguiente del sorteo en la agencia de lotería donde se hizo la apuesta. En cuanto a los premios de Quini 6, cuando el monto no excede del mínimo no imponible establecido por AFIP ($1200), también se pueden cobrar al día siguiente en la agencia que vendió el cupón.

Sin embargo, si el monto ganado supera los límites establecidos y mencionados, es necesario esperar hasta el quinto día hábil después del sorteo para poder exigir el pago en la sede de la Lotería que corresponda según la ubicación de la agencia vendedora.