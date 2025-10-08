Alarma: una figura de Telefe sufrió “un grave accidente”

Preocupación por lo sucedido con una figura de Telefe.

Horas de preocupación para Marisa Brel, reconocida periodista y figura de Telefe, quien sufrió un accidente doméstico que la obligó a realizarse estudios médicos de urgencia. La noticia fue revelada por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde dio detalles del episodio que alarmó a sus seguidores.

“Quiero abrir el programa de hoy con una noticia que me acabo de enterar. Marisa Brel sufrió un terrible accidente doméstico. Se patinó para atrás y se dio un fuerte golpe en la cabeza y en la espalda”, relató el periodista, quien además aclaró que la conductora se encuentra fuera de peligro.

Marisa Brel sufrió un doloroso accidente doméstico.

“Marisa está bien, estoy en contacto con ella y se está haciendo una serie de estudios para descartar cualquier secuela”, agregó Etchegoyen. Según explicó, varias personas la habrían visto ingresar a una clínica y, tras verificar la información con la propia Brel, decidió compartir su testimonio.

El relato de Marisa Brel tras el accidente

Desde sus redes, la periodista relató cómo se produjo el hecho y llevó tranquilidad a quienes se preocuparon por su salud. “Me patiné en mi casa por agua que entró con la tormenta por una ventana que había cerrado mal. Me fui para atrás y me golpeé mucho la espalda y la cabeza, pero por suerte fue solo eso”, explicó. A pesar del susto y del dolor, la conductora destacó que se encuentra recuperándose: “Me hice estudios por las dudas porque estoy muy dolorida, pero hoy ya estoy mejor. Gracias por preguntar”.